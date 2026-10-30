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Pohádka o duchovi Leopoldovi, který neuměl nikoho vystrašit, ale zato fantasticky stepoval

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Dennívýzva
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Duch Leopold žil na hradě Hromburku. Tedy měl tam strašit. Jenže mu to vůbec nešlo. „Búúú!“ zkoušel. Znělo to zdvořile. Když procházel zdí, omlouval se. Když chtěl někomu sáhnout ledovou rukou na rameno, nejdřív se zeptal.
Pohádka o duchovi Leopoldovi, který neuměl nikoho vystrašit, ale zato fantasticky stepoval

Pohádka o duchovi Leopoldovi, který neuměl nikoho vystrašit, ale zato fantasticky stepoval

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pohádky bez konce

Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...

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