Pohádka o duchovi Leopoldovi, který neuměl nikoho vystrašit, ale zato fantasticky stepovalPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pohádka o duchovi Leopoldovi, který neuměl nikoho vystrašit, ale zato fantasticky stepoval
Článek byl publikován 30.10.2026 16:05
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Web nabízí pestrou sbírku pohádek plnou fantazie, kouzelných bytostí, dobrodružství i laskavého humoru. Čtenáři zde najdou klasicky laděné příběhy i modernější pohádky, které baví, poučí a inspirují. Texty jsou psané čtivě a srozumitelně, takže potěší děti, které pohádky poslouchají nebo čtou...Všechny články tohoto autora →
- Pohádka o klukovi Matoušovi, který našel poslední list podzimu
- Pohádka o sově Ofélii, která každou noc četla měsíční svit ve studánce jako knihu
- Pohádka o čarodějném kotlíku, který odmítal vařit kouzelné lektvary a chtěl dělat jen rajskou polévku
- Pohádka o zvonku na staré bráně ze šlehačky a karamelu, který zazvonil jen tehdy, když přicházel někdo, kdo potřeboval trochu sladkého pohlazení