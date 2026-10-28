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Dermatolománie: Když stres nutí k poškozování kůže

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Dennívýzva
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Mnoho lidí má ve zvyku si občas ve vteřině vymačkat drobný pupínek nebo si sloupnout suchou kůžičku u nehtu. Pokud se však tato činnost změní v nekontrolovatelný rituál trvající desítky minut denně, jedná se o dermatilománii. Toto záludné onemocnění ze skupiny poruch řízení impulsů přináší postiženým dočasný pocit úlevy od vnitřního psychického tlaku. Po krátkém uvolnění však nastupuje drtivá vlna pocitů viny, studu a zklamání ze selhání. Lidé pak poškozená místa často složitě maskují oblečením nebo make-upem před okolím.
žena se škrábe na ruce do krve.

žena se škrábe na ruce do krve.

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 17:57

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

Magazín zaměřený na to, jak pečovat o tělo i duši. Nabízí články o zdravé výživě, cvičení, prevenci nemocí a přírodních metodách podpory imunity. Nechybí ani rady pro duševní pohodu, tipy na relaxační techniky a inspirace pro aktivní životní styl. Vedle odborných informací tu najdete i praktické...

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