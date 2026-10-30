iPhone 17 Pro spadl z výšky 30 km bez padáku a dva dny ho hledali v divočině. Když ho našli, nevěřili, že přežil

Dne 24. června 2026 vypustil tým společností RhinoShield a Sent Into Space stratosférický balón nad švédskou Kirunou, v blízkosti Esrange Space Center. Na jeho palubě byly tři iPhony 17 Pro, každý chráněný běžně prodávaným krytem RhinoShield AirX. Rekordní telefon se od nákladu oddělil ve výšce 30 607 metrů, tedy více než třikrát výše, než létají běžná dopravní letadla, a dopadl na přírodní povrch arktické divočiny. Bez padáku, bez měkké přistávací plochy a bez jakéhokoli dalšího prvku, který by samotný telefon při dopadu zpomalil.
Následné pátrání trvalo dva dny. Probíhalo v neobydlené oblasti boreálního lesa, přičemž celá vymezená dopadová zóna měla rozlohu přibližně 5 200 km². Když pátrací tým telefon konečně našel, uložil ho do zapečetěného důkazního sáčku. Poprvé od dopadu ho zapnuli až za přítomnosti rozhodčího Guinnessovy knihy rekordů. Telefon se spustil, pořizoval fotografie a jeho dotykový displej reagoval.
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Formulace „bez padáku“ neznamená, že celý náklad klesal k zemi bez jakékoli stabilizace. Pravidla Guinnessova pokusu vyžadovala, aby telefon dopadl na zem jako první a aby samotné zařízení nebylo chráněno přistávacím polštářem ani brzdicím padákem. Tým Sent Into Space použil stabilizační padáček, jehož úkolem bylo udržet náklad ve správné poloze a zajistit podmínky odpovídající volnému pádu telefonu. Samotný telefon tak dopadl na arktický terén bez speciálního tlumení nárazu.
Pokus zahrnoval tři iPhony 17 Pro v krytech AirX, přičemž plánované výšky vypuštění činily 26, 28 a 30 kilometrů. Rekordní telefon se podle Guinnessovy knihy rekordů neplánovaně oddělil od nákladu ve výšce 30 607 metrů, tedy ještě výše, než se původně počítalo. Výšku potvrdila synchronizovaná telemetrie a videozáznam z dalšího nákladu určeného k natáčení.
Dva dny v arktické divočině
Esrange Space Center se nachází v jedné z nejřidčeji osídlených oblastí Evropy. Vymezená dopadová zóna měla rozlohu přes 5 200 km², což je plocha srovnatelná s rozlohou celého Libereckého kraje. Pátrací tým vyrazil vrtulníkem a pomocí sledovacího systému postupně zužoval oblast, ve které se telefon mohl nacházet. U jednoho z přístrojů se podařilo určit polohu s přesností na okruh o poloměru dvou kilometrů. Přesto trvalo více než pět hodin, než ho pátrači v terénu skutečně našli.
Během sestupu ze stratosféry telefon čelil teplotám kolem −60 °C. Apple přitom u iPhonu uvádí provozní teplotní rozsah od 0 do 35 °C a provozní nadmořskou výšku do 3 000 metrů. Rekordní pokus se tedy odehrál v podmínkách, které výrazně překračovaly běžné provozní limity zařízení. Veřejné zdroje neupřesňují, zda po dopadu telefon zasáhl déšť, sníh nebo zda se k němu dostala zvěř. Jisté je, že zůstal vystaven nepředvídatelným venkovním podmínkám arktické divočiny.
Co vlastně ten kryt dělá jinak
RhinoShield staví prezentaci modelu AirX na myšlence, která jde dál než k pouhému tvrzení, že při pádu nepraskne displej. Podle výrobce vznikal kryt během vývoje více než 150 prototypů a jeho konstrukce má pomáhat předcházet také skrytému poškození vnitřních součástí telefonu. Jde například o stabilizaci fotoaparátu, antény nebo baterii – tedy komponenty, které mohou po nárazu na první pohled fungovat normálně, přestože utrpěly poškození.
Konstrukce využívá několik prvků:
Vzduchové izolační komory – uzavřené vzduchové komory mají při nárazu pohltit část energie a prostřednictvím řízeného stlačení ji rozložit do konstrukce krytu. Kompresní kostra – vnitřní struktura vytváří cesty, kterými se nárazové síly rozvádějí mimo nejcitlivější součásti telefonu. Monomateriál – namísto kombinace několika různých vrstev využívá kryt podle výrobce jeden pružný materiál s vysokou tažností, který se při nárazu může deformovat, místo aby praskl.
RhinoShield uvádí, že kryt dokáže izolovat až 81 % energie nárazu a při opakovaných pádech má nabídnout až třicetinásobně vyšší odolnost. Jde o údaje výrobce, které nelze automaticky považovat za nezávisle ověřené srovnání s konkurenčními produkty. Stratosférický pokus každopádně představuje výraznou demonstraci jeho odolnosti, byť sám o sobě neprokazuje, že kryt ochrání telefon stejně dobře při každém typu pádu. AirX navíc získal ocenění
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iPhone 17 Pro je v Česku běžně dostupný. Například 256GB varianta se na Alze prodává za 29 990 Kč. Kryt AirX lze pořídit prostřednictvím
oficiálního evropského e-shopu RhinoShield, kde cena začíná přibližně na 1 600 Kč (62,99 €). Za některé designové varianty si zákazník připlatí.
Výrobce nabízí kryty pro širokou škálu zařízení, mimo jiné pro iPhone 15 Pro a novější modely řad iPhone 16 a 17 i pro iPhone Air. Dostupnost konkrétních variant se může lišit podle modelu a trhu. Kryty existují také pro některé telefony Samsung, úplný seznam podporovaných zařízení však nemusí být na webu výrobce přehledně uveden.
Pro srovnání: OtterBox Defender Series Pro XT pro iPhone 17 Pro stojí přibližně 1 800 Kč a spoléhá na tradiční dvouvrstvou konstrukci, kterou výrobce prezentuje jako testovanou nad rámec vojenského standardu. Spigen Ultra Hybrid MagFit vyjde zhruba na 1 150 Kč a nabízí lehčí ochranu pro každodenní používání. AirX se cenou řadí do prémiovější kategorie. Místo robustní konstrukce sází především na vlastní řešení pro pohlcování a rozkládání energie nárazu.
Rekord, nebo reklama?
Obojí – a je fér to říct na rovinu. Pokus zorganizoval výrobce krytu jako demonstraci vlastností svého produktu. Zároveň však šlo o oficiální pokus uznaný Guinnessovou knihou rekordů, který zahrnoval stanovená pravidla, telemetrii, videozáznam, dokumentaci nálezu a nezávislého rozhodčího. Po nalezení byl telefon zapečetěn a zapnut až pod dohledem. Nešlo tedy jen o běžný influencerský test, při kterém někdo shodí telefon z balkonu a natočí výsledek.
Nejpůsobivější částí celého příběhu podle nás není ani samotná výška, ani dvoudenní pátrání. Je to okamžik, kdy rozhodčí otevřel důkazní sáček, stiskl tlačítko a iPhone 17 Pro se rozsvítil.
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Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman