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iPhone 17 Pro spadl z výšky 30 km bez padáku a dva dny ho hledali v divočině. Když ho našli, nevěřili, že přežil

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Telefon v běžně prodávaném krytu přežil pád z více než 30 kilometrů a Guinness to uznal jako světový rekord.
Údajný vzhled iPhonu 17 Pro Max

Údajný vzhled iPhonu 17 Pro Max

Zdroj: Heute.at / Creative Commons / CC BY
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:29

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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