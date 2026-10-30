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Víkendové počasí v kraji: Přijde velká oblačnost, déšť a na horách i první sníh

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Liberecký kraj čeká sychravý podzimní víkend plný mlh, deště a nízkých teplot. Převládat bude oblačnost, přičemž na hřebenech hor se v polohách nad 900 metrů nad mořem objeví první sněhové srážky. Teploty v nižších polohách se budou pohybovat nejčastěji mezi 6 až 11 °C.
Víkendové počasí v kraji: Přijde velká oblačnost, déšť a na horách i první sníh

Víkendové počasí v kraji: Přijde velká oblačnost, déšť a na horách i první sníh

Zdroj: Pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 14:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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