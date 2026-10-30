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Jablonec čeká rizikový zápas se Slavií. Chystají se manévry i uzavírky

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Sobotní fotbalové utkání Chance Ligy mezi FK Jablonec a SK Slavia Praha doprovodí rozsáhlá bezpečnostní a dopravní omezení. Na veřejný pořádek dohlédnou policisté, psovodi i antikonfliktní tým. V okolí stadionu dojde k dočasným uzavírkám, řidiče navíc po zápase čeká změna při výjezdu od Kauflandu.
Jablonec čeká rizikový zápas se Slavií. Chystají se manévry i uzavírky

Jablonec čeká rizikový zápas se Slavií. Chystají se manévry i uzavírky

Zdroj: FK Jablonec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 16:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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