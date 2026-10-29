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Břišní tuk není jeden nepřítel. Co odborníci opravují na nejrozšířenějších představách o hubnutí

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Silnější pas automaticky neprozrazuje, jak je člověk zdravý, a stovky sedů-lehů nezaručí úbytek tuku právě na břiše. Výzkum ukazuje, že tuková tkáň není pasivní zásobárna energie. Různé typy tuku se chovají odlišně a ovlivňují metabolismus. Vysvětlujeme nejčastější omyly bez slibů zázračného hubnutí.
Břišní tuk není jeden nepřítel. Co odborníci opravují na nejrozšířenějších představách o hubnutí

Břišní tuk není jeden nepřítel. Co odborníci opravují na nejrozšířenějších představách o hubnutí

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 29.10.2026 15:16

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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