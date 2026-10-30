Od ledna 2027 se změní výpočet důchodu za péči o děti. Nová pravidla se týkají i rodičů, kteří děti vychovali dávno

Od 1. ledna 2027 se má změnit výpočet starobního důchodu pro lidi, kteří pečovali o děti nebo nemocné příbuzné. Místo vyloučených dob se péče podle důchodové reformy započítá jako fiktivní výdělek na úrovni průměrné mzdy. Úprava se týká jen nově přiznaných penzí a dopadne i na výchovné.
Způsob hodnocení rodičovské se má proměnit
Dnes získávají ženy k penzi takzvané výchovné ve výši 500 Kč měsíčně za každé vychované dítě. Samotná doba na mateřské nebo rodičovské dovolené pak funguje jako vyloučená doba, která nesnižuje celoživotní průměr výdělků. To se podle důchodové reformy od 1. ledna 2027 změní. Podle schválených pravidel zavede stát takzvaný rodinný vyměřovací základ.
Na člověka, který se staral o dítě do 3 let věku, se bude při výpočtu penze pohlížet, jako by pobíral 100 % průměrné mzdy platné v daném roce. Získaná částka se následně přepočítá pomocí koeficientů na hodnotu odpovídající roku podání žádosti o důchod.
Výdělek během péče se přičte k základu
Při souběhu práce a rodičovské se fiktivní základ a skutečný příjem sčítají. Pokud rodič při péči podnikal nebo pracoval na zkrácený úvazek a odváděl sociální pojištění, úřad oba příjmy sečte. Výše rodinného základu se liší podle toho, o koho žadatel o důchod pečoval. U zdravých dětí a nejtěžších případů závislosti činí celou průměrnou mzdu, u lehčích stupňů se započítá polovina.
|Typ péče
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Výše rodinného vyměřovacího základu
|Péče o dítě do 3 let věku u prvních dvou dětí
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|Péče o osobu závislou ve III. nebo IV. stupni
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|Péče o dítě od 3 do 10 let závislé v I. stupni
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|Péče o osobu ve II. stupni závislosti
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Úřad má automaticky vybrat lepší variantu
Nová metoda nebude povinná pro všechny případy. Česká správa sociálního zabezpečení při podání žádosti o důchod spočítá dvě varianty a vybere tu, která vyjde finančně lépe. První způsob využije nový rodinný základ, přičemž výchovné ve výši 500 Kč k důchodu zůstane jen za třetí a každé další dítě.
Druhá varianta zachová dosavadní postup s vyloučenými dobami včetně výchovného za všechny děti. Obě cesty nelze míchat u různých dětí v jedné rodině, úředníci porovnají pouze kompletní výpočty. Novinka se vyplatí lidem s nižšími nebo průměrnými výdělky. U nadprůměrných mezd nad hranicí 80 000 Kč měsíčně může podle propočtů vycházet lépe původní systém.
Nová pravidla mají platit i pro starší ročníky
Rodinný vyměřovací základ se netýká jen budoucích rodičů. Využijí ho i lidé, kteří vychovávali děti v 80. nebo 90. letech. Stát sleduje příjmy pro výpočet důchodu až od 1. ledna 1986. Pokud se člověk staral o dítě před tímto datem, spadají tyto roky pod stará pravidla náhradní doby. U mužů platí odlišná hranice, péče otce o dítě do 3 let věku spadne do nového hodnocení až u období od roku 1996.
Úprava platí výhradně pro důchody přiznané po 1. lednu 2027. Současným seniorům se penze zpětně přepočítávat nebudou, pouze se jim podle novely zmrazí valorizace dosavadního výchovného.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Betterlife.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (ceskeduchody, pribram, podnikatel).