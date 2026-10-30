Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Rozeberu ji, zabalím a dám za radiátor. Teplo neuniká a nepřeplácím za topení. Každý má aspoň jednu ve skříni

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Část tepla z radiátoru mizí v zrcadle zdi. Stačí věc ze skříně a ušetříte, ale nejde jen o ni.
Rozeberu ji, zabalím a dám za radiátor. Teplo neuniká a nepřeplácím za topení. Každý má aspoň jednu ve skříni

Rozeberu ji, zabalím a dám za radiátor. Teplo neuniká a nepřeplácím za topení. Každý má aspoň jednu ve skříni

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:30

Reklama
Další články z FAJNTIP.cz
Komu sedá doma prach na tyto staré kýčovité hodiny, má vyhráno. Sběratelé za ně platí 20 000 Kč
Komu sedá doma prach na tyto staré kýčovité hodiny, má vyhráno. Sběratelé za ně platí 20 000 Kč
5 zákeřných jídel plných sodíku: Po padesátce po nich oteče každý
5 zákeřných jídel plných sodíku: Po padesátce po nich oteče každý

Otékají vám po padesátce prsty a víčka? Viník možná leží na snídaňovém stole i ve spížní polici.

Kolik si vydělá za rok Čech jako číšník na zaoceánské lodi. Ze sumy vám spadne čelist
Kolik si vydělá za rok Čech jako číšník na zaoceánské lodi. Ze sumy vám spadne čelist

Plující luxus, tropické přístavy a výplata v dolarech. Za lesklou kulisou se ale skrývá jiná bilance, než...

Kolik krajíců chleba může člověk sníst za den, aby to bylo ještě zdravé? Odborníci určili číslo
Kolik krajíců chleba může člověk sníst za den, aby to bylo ještě zdravé? Odborníci určili číslo

Číslo, které doporučují odborníci, platí jen s jednou podmínkou. Podívejte se, jak chléb vybrat a čím ho...

KVÍZ: Virální hity, internetové fenomény a trendy posledních let. Zjistěte, zda jste v obraze
KVÍZ: Virální hity, internetové fenomény a trendy posledních let. Zjistěte, zda jste v obraze

Internet je plný nečekaných hitů, memů a výzev. Ponořte se s námi do světa virálních trendů a otestujte si,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

Články z FajnTip.cz přinášejí pestrý mix užitečných informací, životních vychytávek, inspirativních postřehů i oddechového obsahu, který čtenáře nejen pobaví, ale často i překvapí. Obsah je zaměřen na každodenní témata – od domácnosti, zdraví a vztahů přes zajímavosti ze světa až po jednoduché...

Všechny články tohoto autora →
FAJNTIP.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.