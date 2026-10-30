Rozeberu ji, zabalím a dám za radiátor. Teplo neuniká a nepřeplácím za topení. Každý má aspoň jednu ve skříni

Obsah článku
Radiátor hřeje a vy máte pocit, že v pokoji stejně není dost teplo? Možná se část energie ztrácí na místě, na které se málokdo dívá. Řešení přitom leží v kuchyňské zásuvce a ve skříni s krabicemi.
Kam mizí teplo, které jste zaplatili
Topné těleso pracuje dvojím způsobem. Nejprve zahřívá vzduch těsně u sebe, ten stoupá vzhůru a roznáší teplo po místnosti. Zároveň vydává infračervené záření, které míří všemi směry: dopředu do pokoje, ale stejně tak dozadu ke zdi. Je-li stěna za radiátorem na dotek horká, pohlcuje energii, za kterou platíte.
U vnitřní příčky to není velký problém, teplo zůstává uvnitř stavby. Jinak je tomu u obvodové zdi staršího nezatepleného domu. Zdivo se tu chová jako tepelný most a teplo putuje rovnou ven. Místo obýváku tak vytápíte fasádu a ulici.
Dobrá zpráva: tuhle ztrátu zmírní bariéra, která záření vrátí zpátky do místnosti. A nemusíte kvůli ní chodit do obchodu.
Ještě předtím, než začnete něco vyrábět, vyplatí se před sezónou radiátory odvzdušnit. Pokud jsou nahoře chladné nebo v nich slyšíte bublání vody, vzduch v systému brání plnému výkonu.
Domácí zrcadlo za radiátor během pár minut
V hobby marketech seženete hotové hliníkové izolační panely, ale funkční variantu zvládnete doma. Potřebujete krabici od bot a kuchyňský alobal. Krabici rozložte na ploché díly, odstřihněte záhyby a vytvořte rovný pás lepenky. Ten by měl být o malý kousek menší než radiátor, aby po stranách nevyčníval a pokoj zůstal upravený.
Pak karton obalte hliníkovou fólií. Rozhodující je, aby lesklá strana mířila k radiátoru a povrch byl co nejhladší. Právě hladký kov funguje jako zrcadlo pro neviditelné tepelné záření a posílá ho zpět do pokoje dřív, než se ztratí ve zdivu. Fólii důkladně uhlaďte a připevněte. Několik vrstev nemá smysl, počítá se odrazivý povrch, ne tloušťka.
Při montáži nechte mezi panelem a radiátorem mezeru alespoň 2 centimetry, aby mohl vzduch dál proudit a nic se nezablokovalo.
Panel není všechno: co dalšího krade teplo
Zrcadlo za radiátorem řeší jen část potíží. Druhou častou chybou je špatná cirkulace. Když těsně před topení postavíte křeslo, pohovku nebo stůl, horký vzduch uvízne u zdi a k vám se nedostane. Často stačí nábytek odsunout o deset až patnáct centimetrů.
Podobně škodí dlouhé závěsy sahající k podlaze. Látka vytvoří izolační kapsu u okna, teplo uniká přes sklo a pokoj zůstává chladný. Během topné sezóny je lepší závěsy zkrátit nebo shrnout, aby přední i horní strana radiátoru zůstala volná.
Pozor také na sušení prádla na topení. Mokrá látka brání předávání tepla a do vzduchu uvolňuje vlhkost, která vede k rosení oken a riziku plísní. Lepší je samostatný sušák v prostoru, kde vzduch proudí.
Těsná okna a menší účet
Někdy radiátor jen vypadá, že topí málo, a skutečným viníkem je studený průvan způsobený špatně seřízenými křídly nebo starým těsněním. Pomůže nová těsnicí páska, seřízení kování a přenastavení čepů do zimního režimu, který zvýší přítlak těsnění k rámu.
Když tyhle drobnosti spojíte s reflexním panelem a volným prostorem kolem topení, teplota v bytě znatelně stoupne, aniž byste museli otáčet hlavicí termostatu. Vyzkoušeli byste to u vás doma? Stačí jedna krabice a role alobalu.
Zdroje článku: story.pl, ireceptar.cz, dumazahrada.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Farská