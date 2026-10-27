Mikroplasty v plicích s rakovinou jsou častější, hlavní příčina ale zůstává jiná

Drobné plastové částice dnes všichni vdechujeme se vzduchem a vědci je nacházejí přímo v lidských plicích. Nejnovější evropské výzkumy ukazují, že pacienti s rakovinou plic mají v plicních tkáních vyšší množství mikroplastů než zdraví lidé. Může se jednat o příčinu nádorového onemocnění?
Výzkumné týmy prezentující své výsledky na kongresu Evropské respirační společnosti (ERS) v Barceloně podrobily zkoumání 100 pacientů z Univerzitní nemocnice v Larise v Řecku. Mikroplasty byly zachyceny u 70 % zkoumaných osob, přičemž pacienti s diagnostikovanou rakovinou plic vykazovali výrazně vyšší celkovou zátěž těmito částicemi. V plicním výplachu se mikroplasty objevily u 66 % pacientů s rakovinou plic oproti 46 % u kontrolní skupiny. Nejčastěji se jednalo o polypropylen a polyethylen – tedy plasty běžně používané v obalech, textiliích a spotřebním zboží.
Souvislost existuje, přímý důkaz však chybí
Ačkoliv výsledky jasně ukazují vyšší zatížení plic mikroplastovými částicemi u pacientů s plicní rakovinou, vědci upozorňují, že studie jsou pozorovatelské a nedokazují, že mikroplasty v plicích vedou ke vzniku nádorů. Podle výzkumníků však je možné, že částice přispívají k zánětlivým procesům zvyšujícím riziko rakoviny, stejně tak ale může nemocná plicní tkáň zachycovat mikroplasty odlišně než tkáň zdravá.
V článku britského deníku The Independent komentovali tyto objevy přední světoví odborníci. Respirační lékař Dr. Ilias Dimeas z Lékařské fakulty University College Dublin v článku o studii uvedl: „Naše výsledky naznačují, že vdechnuté mikroplasty se v lidských plicích vyskytují častěji, než si mnoho lidí uvědomuje.“ Dále doplnil, že tyto poznatky přispívají k rostoucím důkazům o tom, že snížení plastového znečištění může mít přínosy sahající až k lidskému zdraví, přičemž mikroplasty by mohly přispívat k zánětům či jiným procesům spojeným s rakovinou. Onkolog Dr. Thejus Jayakrishnan z Dana-Farber Cancer Institute zdůraznil, že „v konečném důsledku potřebujeme více výzkumu a více dat, abychom zjistili, jak mikroplasty ovlivňují lidské tělo, včetně jejich role u rakoviny.“
Připomeňme také, že v posledních letech bylo publikováno několik studií, které dávají mikroplasty do spojitosti se vznikem nádorového bujení. Například výzkum University of California upozornil také na souvislosti s neplodností u obou pohlaví i rakovinou tlustého střeva.
Foto: Pixabay
Hlavním rizikem zůstává kouření
Přestože výzkumy mikroplastů přitahují značnou pozornost, autoři studií i další odborníci připomínají, že největší a nejjasněji prokázané riziko vzniku rakoviny plic představuje kouření. V České republice ročně onemocní rakovinou plic přibližně 6 600 lidí a více než 5 000 na tuto diagnózu umírá. Závažným problémem zůstává, že celých 66 % pacientů přichází k lékaři až v pokročilém stadiu nemoci, kdy je léčba složitější. Právě proto v ČR funguje Program časného záchytu karcinomu plic, který nabízí bezplatné CT vyšetření s nízkou dávkou záření pro osoby ve věku 55 až 74 let, které jsou současnými nebo bývalými silnými kuřáky.
„Screening plicní rakoviny dává lidem šanci odhalit onemocnění v časném stadiu, kdy je léčba nejúčinnější a šance na uzdravení výrazně vyšší. Vyšetření je rychlé, nebolestivé a časný záchyt může zachránit život a zároveň snížit náročnost následné léčby. Podle populačních dat z Národního onkologického registru dosahuje pětileté přežití pacientů s karcinomem plic ve stadiu I v ČR přibližně 65 %. To znamená, že 65 % pacientů se dožívá 5 let od stanovení diagnózy. Vzhledem k tomu, že většina pacientů v tomto stadiu podstupuje radikální chirurgickou léčbu, lze u selektované skupiny radikálně operovaných nemocných očekávat vyšší pětileté přežití, přibližně 70-85 %,“ vysvětlila význam včasného záchytu plicní onkoložka MUDr. Michaela Heroutová z Fakultní nemocnice Brno.
Lékařka zároveň doplňuje, že moderní medicína dokáže účinně pomoci i při záchytu v pokročilejším stadiu: „I v případě, že je onemocnění odhaleno v pokročilejším stadiu, současná medicína nabízí řadu možností, jak jeho průběh účinně ovlivnit a zachovat dobrou kvalitu života. Moderní léčba zahrnuje například cílenou (biologickou) terapii, imunoterapii, chemoterapii, radioterapii či v indikovaných případech jejich kombinaci, které mohou zpomalit postup nemoci, zmírnit příznaky a prodloužit aktivní život pacienta. I proto má screening smysl podstoupit. Přijít na screening znamená udělat důležitý krok pro své zdraví i budoucnost,“ uvedla.
Mnoho kuřáků se vyšetření vyhýbá kvůli obavám nebo studu, což však MUDr. Heroutová rázně vyvrací: „Na pacienta se nebude nikdo dívat přes prsty kvůli tomu, že je dlouholetý kuřák. Je nesmírně důležité, aby lidé odhodili stud a mysleli především na to, že lékaři jim chtějí v první řadě pomoci, a ne je soudit,“ vysvětluje.
Překonal strach a zachránil si život
O tom, jak zásadní je neváhat, svědčí osobní zkušenost pana Leoše (nar. 1967) z Ivančic u Brna. Pan Leoš kouřil od svých patnácti let a třicet let pracoval jako svářeč v těžkém průmyslu. Když mu lékařka nabídla zapojení do screeningového programu, zpočátku váhal a nález na plicích přisuzoval své náročné profesi. Strach z nemocnic a operace způsobil, že vyšetření o tři měsíce odložil. Nádor za tu dobu vyrostl o další tři milimetry.
Díky neúnavné podpoře manželky Marie nakonec operaci podstoupil. Chirurgové mu úspěšně odebrali část plic s nádorem a léčba se obešla dokonce bez nutnosti chemoterapie. Dnes je pan Leoš v pořádku a všem váhajícím vzkazuje: „Dnes už vím, že kdybych mohl, šel bych na vyšetření klidně o pět let dřív, klidně už v padesáti letech. Všem bych proto doporučil, ať tu možnost využijí, když jim to lékař nabídne. Ať se vůbec nebojí a jdou do toho. Zjistí to včas a zachrání vám to život,“ apeluje.
Zdroje info: https://lungcancereurope.eu/news//news/microplastics-lung-cancer-latest-evidence, https://www.eurekalert.org/news-releases/1068230, https://www.prevenceproplice.cz, https://www.plice.online/tiskova-zprava-proc-me-strach-brzdi-v-predchazeni-rakovine-cesta-ke-zdravi-zacina-v-hlave/, https://www.plice.online/manzelka-me-donutila-zit-leos-dostal-druhou-sanci-po-operaci-rakoviny-plic/
Náhledové foto: Pixabay
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