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Mikroplasty v plicích s rakovinou jsou častější, hlavní příčina ale zůstává jiná

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Dennívýzva
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Drobné plastové částice dnes všichni vdechujeme se vzduchem a vědci je nacházejí přímo v lidských plicích. Nejnovější evropské výzkumy ukazují, že pacienti s rakovinou plic mají v plicních tkáních vyšší množství mikroplastů než zdraví lidé. Může se jednat o příčinu nádorového onemocnění?
Plastové lahve

Plastové lahve

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 27.10.2026 19:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plné zdraví

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