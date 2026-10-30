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Ministerstvo chce usnadnit pacientům přístup ke zdravotnickým inovacím

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Dosavadní systém úhrad zvlášť účtovaných zdravotnických prostředků založený na číselníku VZP má nahradit jednotný zákonný rámec.
Ministerstvo chce usnadnit pacientům přístup ke zdravotnickým inovacím

Ministerstvo chce usnadnit pacientům přístup ke zdravotnickým inovacím

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 30.10.2026 15:33

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

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