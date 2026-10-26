Babiš objevil Českou televizi za normalizace. Vůbec mu nevadí, že tehdy ještě neexistovala

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Babiš objevil Českou televizi za normalizace. Vůbec mu nevadí, že tehdy ještě neexistovalaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Andrej Babiš se opět posadil před kameru a otevřel svůj Kanál pravdy.
Premiér Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz
Doba čtení 6 min
Článek byl publikován 26.10.2026 09:02
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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