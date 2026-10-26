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Babiš objevil Českou televizi za normalizace. Vůbec mu nevadí, že tehdy ještě neexistovala

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Andrej Babiš se opět posadil před kameru a otevřel svůj Kanál pravdy.
Premiér Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Premiér Andrej Babiš, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 26.10.2026 09:02

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