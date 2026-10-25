Zeman si podal Babiše i Macinku. Premiérovi spočítal šílený schodek, Motoristům vzkázal, ať přestanou panáčkovat

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Zeman si podal Babiše i Macinku. Premiérovi spočítal šílený schodek, Motoristům vzkázal, ať přestanou panáčkovatPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Andrej Babiš, Alena Schillerová a Petr Macinka dostali od Miloše Zemana nedělní nadílku, po…
Exprezident Miloš Zeman (uprostřed) na akci Můj třetí rok s vámi, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz
Doba čtení 9 min
Článek byl publikován 25.10.2026 16:06
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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