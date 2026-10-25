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Zeman si podal Babiše i Macinku. Premiérovi spočítal šílený schodek, Motoristům vzkázal, ať přestanou panáčkovat

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Andrej Babiš, Alena Schillerová a Petr Macinka dostali od Miloše Zemana nedělní nadílku, po…
Exprezident Miloš Zeman (uprostřed) na akci Můj třetí rok s vámi, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Exprezident Miloš Zeman (uprostřed) na akci Můj třetí rok s vámi, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz

Doba čtení 9 min

Článek byl publikován 25.10.2026 16:06

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