Z Ty hejtmane je Ty Andreju. Grolichův song pronikl na náměstí a doprovází odpor proti vládnímu tažení na média

Stačilo změnit dvě slova. „Ty, hejtmane“ vystřídalo „Ty, Andreju“, Pavel Helan ponechal melodii, rytmické „ty, ty, ty“ i schválně přihlouplou stavbu někdejšího Grolichova volebního songu a z marketingové rekvizity senátní kampaně vznikl protestní popěvek proti Andreji Babišovi. V Brně jej slyšely zhruba čtyři tisíce lidí, v neděli zazněl před zaplněným Staroměstským náměstím. Pro Jana Grolicha a Lidovce je na tom nejzajímavější jedna věc: jejich logo tam být nemuselo. Melodie spojená s dnešním předsedou KDU-ČSL odpracovala připomenutí značky sama.
Pavel Helan otevřel novou verzi přesně tam, kde v září
začínal „Nejhorší volební song ever“. Pětkrát „ty“, znovu pětkrát „ty“ a po zvukovém háčku, který Grolichova senátní kampaň několik týdnů tlačila na sociálních sítích, přišla pouze výměna adresáta. „Ty Andreji, máš teďka povolební krizu, a tak si toužíš zestátnit rozhlas, televizu. Ty Andreji, k Vánocům něco si přej, ale rozhlas, televiza, ty nejsou na prodej.“ Původní sebeironie kandidáta zmizela, kostra zůstala. Helan vzal rozpoznatelný formát a připojil k němu nový politický obsah, aniž musel posluchače učit další melodii, další refrén nebo další způsob, jak píseň číst.
Marketingově jde o takovou disciplínu, v níž se pozná rozdíl mezi jednorázovým reklamním nápadem a použitelným prvkem politické značky. Grolichova zářijová kampaň vytvořila několik velmi jednoduchých rozpoznávacích znaků: zelenou kšiltovku TY HEJTMANE, Helana s kytarou, repetitivní „ty, ty, ty“ a kandidáta, který místo naleštěného předvolebního portrétu udělal rekvizitu sám ze sebe. Klip nepotřeboval dlouhý náběh ani vysvětlovací ceduli. Několik sekund stačilo k identifikaci člověka, tónu i značky. Konstrukce vycházela z logiky sociálních sítí: nejdřív zachytit pozornost, teprve pak něco sdělovat.
Nynější „Ty, Andreju“ přidává původnímu nápadu další hodnotu. V marketingové terminologii by šlo mluvit o rozšiřování rozpoznatelného brand assetu, v normální češtině stačí říct, že lidé slyší starou melodii v novém použití a část z nich si ji spojí s člověkem, který ji dostal do veřejného prostoru. Grolich na Staroměstském náměstí nemusí stát, protože zvuková značka ho připomene lidem, kteří ji znají. Stejným principem pracuje charakteristická znělka, barva nebo slogan. Politická značka je nejsilnější ve chvíli, kdy není nutné pokaždé napsat její jméno velkými písmeny přes obraz.
Pavel Helan zpívá na demonstraci v Praze na Staroměstském náměstí, neděle 26. října 2026, ZDROJ: Jan Grolich/se souhlasem
Grolich dostal vlastní zvukovou značku
Původní „Ty, hejtmane“ bylo schválně primitivní a právě tím se dobře ukládalo do paměti. Pět slabik nepotřebovalo vysvětlení, zelená čepice nesla stejný význam obrazem a Pavel Helan jej opakoval hudbou. Kandidát byl současně objektem textu, jeho hlavní postavou i terčem vtipu. Takto vznikají rozpoznávací kódy mnohem snáz než z obecného hesla o odpovědnosti, prosperitě nebo budoucnosti, pod které lze bez větší škody připsat logo poloviny českých politických stran.
Nová verze stejnou jednoduchost zachovala, jen ji převedla z personální kampaně do ostrého politického konfliktu. Po úvodním „Ty, Andreju“ přichází Babiš, veřejnoprávní média a Agrofert v několika verších za sebou. „Reportéři, hlasatelé rozumíjó žertu, ale nejsou zaměstnanci Agrofertu. Dříve než si na všecky upleteš bič, říkáme ti od médií ruce pryč.“ Helan nepotřebuje posluchači deset minut vysvětlovat, proti čemu stojí. Agrofert funguje jako okamžitý politický symbol, „ruce pryč“ přebírá heslo demonstrace a známá melodie dodává textu identifikační obal.
Druhá sloka už pracuje přímo s konkrétní událostí. „Ty předsedo, vždyť je to fakt už noční můra, která zdála se ti dneska v půl páté ráno. Zasedání řídí ospalé Okamura a ruce poslušně zvedajó zaměstnanci ANO.“ Časový údaj míří na sobotní hlasování, při němž Sněmovna
poslala vládní návrh do druhého čtení ve 4:36 ráno. Narážka tedy nepotřebuje abstraktní řeči o „ohrožení institucí“. Vytahuje nejvýraznější obraz celé sněmovní noci: půl páté ráno, Tomio Okamura v čele schůze a vládní poslanci hlasující pro posun návrhu dál.
Helan poté vrací Agrofert ještě jednou: „Pravda a láska jistě snese trochu žertu, ale není majetkem Agrofertu.“ Z marketingového pohledu je důležitější opakování konstrukce než kvalita rýmu. Každá sloka má konkrétní terč, známé jméno, jednoduchý konflikt a stejné vyústění „od médií ruce pryč“. Refrén už není pouze částí písně, ale verbální zkratkou celé demonstrace. Publikum nemusí znát paragrafy novely, aby vědělo, komu je text určen a proti čemu míří.
Právě tato přenositelnost dává původnímu „Ty, hejtmane“ další rozměr. Píseň není svázaná s jedním sloganem typu VOLTE GROLICHA. Je postavená na oslovení, do něhož lze vložit jinou postavu, zatímco zvuková kostra zůstává rozpoznatelná. Z „hejtmane“ se stane „Andreju“ a celé zařízení pracuje dál. Politická kampaň tak nevyrobila jen spot, ale formát.
ODS zve lidi k formuláři, Grolichův formát přichází za lidmi
Tady začíná přímé a ostré srovnání s ODS. Strana po nástupu Martina Kupky
spustila projekt „Nestačí jen přihlížet“, jehož marketing stojí na přesně opačném principu. Člověk má přijít na stranický web, přečíst si, proč má být „blíž ODS“, vyplnit registrační údaje a následně může pomáhat se sdílením obsahu, výlepy, roznosem letáků nebo organizací akcí. Místo expanze politické značky mimo její vlastní prostředí vznikla moderně zabalená forma tradičního stranického náboru.
Rozdíl je téměř učebnicový. ODS říká člověku: přijďte blíž k nám. Grolichův marketing jde opačným směrem: jeho rozpoznávací prvky chodí za publikem. Jednou vyskočí ve vertikálním videu, podruhé se Pan kšiltovka objeví v reakci na soupeře, potřetí zazní známá melodie na Staroměstském náměstí před lidmi, kteří si žádnou lidoveckou reklamu neobjednali. Z hlediska distribuce značky je druhá metoda výrazně agresivnější, aniž agresivně vypadá.
ODS stále
pracuje převážně s vlastním komunikačním teritoriem. Stranický web, stranické profily, tisková konference, kontaktní kampaň, leták, podporovatel. Takový systém spolehlivě zasáhne lidi, kteří již mají důvod ODS sledovat nebo se k ní přiblížit. Podstatně hůře se dostává přes hranici vlastního elektorátu, protože nový člověk musí udělat první krok směrem ke straně. Grolichova senátní kampaň tuto logiku otočila již v září. Klip měl fungovat i na člověka, kterému je KDU-ČSL lhostejná, protože před politickou informaci postavil zábavu, absurdní situaci a okamžitý vizuální háček. Nynější Helanova předělávka posunuje distribuci ještě dál: původní politický motiv se dostal na akci, kterou KDU-ČSL nepořádá.
Právě v tom spočívá hodnota takzvaného earned media efektu. Značka získává zásah bez klasického nákupu mediálního prostoru a bez nutnosti poslat do publika vlastní reklamu. Nová píseň je Helanovým protestním vystoupením, ale její zvukový základ nese předchozí asociaci. Lidé slyší „Ty, Andreju“, média mohou psát o předělaném Grolichově songu a původní kampaň získává další kontakt s veřejností týdny po senátních volbách.
ODS proti tomu stále vyrábí komunikaci, která vyžaduje viditelné označení odesílatele. Sundat z jejího podporovatelského webu logo a stranické barvy znamená přijít o značnou část identifikace. Sundat z Helanova vystoupení Grolichovo jméno nevadí, protože identifikační kód leží v melodii, interpretovi a „ty, ty, ty“. To je v budování politické značky rozdíl několika generací marketingového uvažování.
ODS změnila předsedu, ale podstatná část známých tváří, způsobu komunikace a stranických návyků zůstala. Lidovci s Grolichem naopak ukázali změnu také navenek a jeho senátní kampaň na Vyškovsku pracovala s humorem, sebeironií a rychlou reakcí na soupeře. Grolich tam získal téměř šedesát procent hlasů a mandát v prvním kole.
Ty Andreju se dostalo mimo lidoveckou bublinu
Pražské Staroměstské náměstí je pro podobný mechanismus podstatně cennější než stranický sál plný přesvědčených příznivců. Demonstrace Ruce pryč od médií nebyla akcí KDU-ČSL. Lidé přišli kvůli České televizi, Českému rozhlasu a odporu proti záměru převést jejich financování na stát. Mezi účastníky nejsou pouze voliči jedné strany, nýbrž široké publikum spojené konkrétním tématem. Právě do něj Helan vložil zvukový motiv původně vyrobený pro Grolicha.
Tady pracuje takzvaný asociativní transfer. Člověk nemusí vědomě analyzovat, odkud melodii zná. Stačí předchozí kontakt. U někoho se vybaví kšiltovka, u jiného Grolich letící do Vltavy, další pouze zaregistruje, že písničku slyšel na sítích. Politická značka se připomene bez přímého apelu a mimo prostředí, v němž by posluchač automaticky zapnul obranu proti volební reklamě.
Pro Lidovce je takový zásah mimo vlastní tradiční publikum zvlášť cenný. KDU-ČSL dlouhodobě naráží na poměrně pevný obraz své značky a Grolich po převzetí strany potřebuje rozšířit její mentální dostupnost i mezi lidmi, kteří před lidoveckou kanceláří rozhodně nečekají na přihlášku. „Ty, Andreju“ mu k tomu otevírá boční dveře. Neprodává členství, neukazuje logo, nevyzývá ke kroužkování. Připomíná komunikační styl spojený s předsedou strany v okamžiku, kdy stojí publikum soustředěné na střet s Babišovou vládou.
ODS v podobné situaci stále sází především na klasické antibabišovství doprovázené institucionálním jazykem. Strana velmi dobře vysvětluje, proč je Babiš špatně, ale podstatně hůře vytváří vlastní rozpoznatelnou nabídku, která by odlišila ODS od ostatních opozičních subjektů. Helanova předělávka ukazuje jinou cestu. Babiš je terčem úplně stejně, jen útok zároveň posiluje rozpoznávací systém někoho jiného.
To je důležitý rozdíl. Antibabišovství samo o sobě buduje hlavně značku Babiše, protože jeho jméno drží v centru komunikace. „Ty, Andreju“ sice dělá totéž obsahově, ale forma nese Grolichův podpis. Politický útok na soupeře je tak zabalený do cizího brand assetu. Každé opakování „ty, ty, ty“ pracuje současně proti adresátovi textu a pro zapamatovatelnost formátu, který se etabloval v Grolichově kampani.
Pan kšiltovka dostal hudebního dvojníka
Zelená kšiltovka už v září fungovala jako jednoduchý vizuální kód. Nápis TY HEJTMANE obsahoval oslovení, funkci i základní fór kampaně. Pozdější návraty Pana kšiltovky ukázaly, že rekvizita nemusí zůstat uvězněná v jednom klipu. Stačí ji znovu nasadit a publikum znalé předchozího obsahu ví, jaký typ výstupu přijde.
Helanova melodie nyní funguje podobně ve zvuku. Nemá tvar zelené čepice, ale marketingová mechanika je stejná. Opakující se signál spouští uloženou asociaci. Politické strany za podobnou rozpoznatelnost platí obrovské peníze grafikům, stratégům a mediálním agenturám, přičemž výsledkem bývá logo v novém odstínu modré a slogan, který po třech dnech nedokáže zopakovat ani jeho autor. Grolichova kampaň si vystačila s jednoduchým oslovením, absurdním klipem a refrénem, který lze přepsat jedním slovem.
Právě opakovatelnost je zde důležitější než originalita každého dalšího kusu obsahu. Marketingová značka nepotřebuje pokaždé nový svět. Potřebuje několik charakteristických prvků používaných dostatečně konzistentně, aby se jejich význam upevňoval. Pan kšiltovka pokrývá vizuální stránku. „Ty, ty, ty“ začíná plnit stejnou úlohu akusticky. Helan je spojovací postavou obou použití a nová verze rozšiřuje situace, v nichž lze celý formát nasadit.
ODS v tomto srovnání znovu doplácí na komunikační sterilitu. Projekt „Nestačí jen přihlížet“ nabízí heslo, formulář a katalog možností zapojení, ale žádný výrazný symbolický objekt, jazykový kód nebo postavu, kterou by šlo z kampaně vytáhnout a dále rozvíjet. ODS marketing stále působí jak „z počátku století“: profesionálně uklizený, avšak postavený na představě, že lidé se mají přiblížit stranické organizaci a následně jí pomáhat. Grolichova komunikace naopak vytváří objekty, které lze posílat dál a měnit jejich použití.
Helan přepsal politický konflikt do několika veršů
Nový text má navíc proti původnímu songu mnohem větší informační hustotu. „Povolební krize“ zasadí Babiše do aktuální politické situace, „zestátnit rozhlas, televizu“ pojmenuje spor, Agrofert okamžitě přenese text ke střetu zájmů a mediální moci, „půl páté ráno“ připomene způsob sněmovního projednávání a „ospalé Okamura“ přidá snadno představitelnou postavu. Každý motiv je krátký a každý má vlastní politickou asociaci.
Taková kondenzace je pro sociální média i živé publikum podstatně účinnější než dlouhý výklad procedury. Posluchač nemusí znát číslo sněmovního tisku, aby pochopil verš o televizi, rozhlasu a Agrofertu. Nemusí sledovat celou noční schůzi, aby pochopil narážku na půl pátou ráno. Text vybírá obrazy s vysokou rozpoznatelností a skládá z nich krátkou narativní linku: Babiš chce změnit média, koalice hlasuje v noci, Okamura řídí schůzi a odpovědí má být „ruce pryč“.
Přesně to ODS ve své současné komunikaci postrádá. Disponuje odbornými týmy, poslanci a množstvím věcných argumentů, ale jejich překlad do několika jednoduchých, rozpoznatelných a opakovatelných znaků zůstává slabý. Strana produkuje správně formulované stanovisko, Grolichův okruh produkuje formát. První lze ocitovat v článku. Druhý lze zazpívat na náměstí.
Rozdíl není v množství obsahu, ale v jeho distribuci a zapamatovatelnosti. ODS má obsah uložený ve stanoviscích, videích a textech, které publikum musí aktivně vyhledat nebo sledovat. Helanova předělávka nacpe několik aktuálních narážek do známého rytmu, přidá opakovaný refrén a pustí je mezi lidi. V prostředí, kde politická komunikace soutěží o sekundy pozornosti, získává jednoduchý nosič výraznou výhodu.
Z Brna na Staroměstské náměstí
Předělávka „Ty, Andreju“ zazněla nejprve v sobotu v Brně, kde se na náměstí Svobody
sešly přibližně čtyři tisíce lidí. O den později vystoupil Helan na Staroměstském náměstí v Praze, které po šestnácté hodině zaplnily tisíce demonstrantů i části přilehlých ulic. Policie uzavřela přístupy z Celetné a Melantrichovy ulice, nad hlavami lidí byly vidět české vlajky, transparenty „Média nedáme“, nápis „Severní Morava je tady, ruce pryč od médií“ i požadavky na odstoupení Andreje Babiše.
Demonstraci Ruce pryč od médií
svolal Milion chvilek pro demokracii proti zrušení televizních a rozhlasových poplatků a financování České televize a Českého rozhlasu přímo ze státního rozpočtu. Pořadatelé se vymezili také proti způsobu, jakým vládní většina dostala návrh do druhého čtení. Prezident Petr Pavel uvedl, že neočekávané zařazení a noční víkendové hlasování podkopává víru v dobré úmysly a vede k vážným pochybnostem o záměrech předkladatelů, zatímco Babiš tvrdí, že opozice téma zneužívá k eskalaci situace v Česku.
Pracovníci České televize a Českého rozhlasu
vyhlásili na úterý 3. listopadu celodenní stávku.
Pavel Helan konflikt vměstnal do dvou slok, několika jmen a refrénu převzatého ze senátní kampaně člověka, který dnes stojí v čele KDU-ČSL.
ODS mezitím nabízí veřejnosti možnost být „blíž ODS“. Grolichův marketing ukazuje přesný opak. Nečeká, až se veřejnost přiblíží k němu. Jeho kšiltovka, humor a nyní i melodie se cpou do veřejného prostoru samy. V září k tomu stačilo „Ty, hejtmane“. Na konci října se dvě slova změnila na „Ty, Andreju“ a stejný zvukový podpis zazněl před tisíci lidí od Brna po Staroměstské náměstí. Pro politickou značku je těžké vymyslet přesvědčivější důkaz, že se její marketing dostal za hranice vlastní volební kampaně.
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