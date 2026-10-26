Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Z Ty hejtmane je Ty Andreju. Grolichův song pronikl na náměstí a doprovází odpor proti vládnímu tažení na média

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Stačilo změnit dvě slova.
Pavel Helan s Janem Grolichem při natáčení volebního klipu, ZDROJ: Pavel Helan/ se souhlasem

Pavel Helan s Janem Grolichem při natáčení volebního klipu, ZDROJ: Pavel Helan/ se souhlasem

Doba čtení 11 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:44

Reklama
Další články z Inregion.cz
Babiš objevil Českou televizi za normalizace. Vůbec mu nevadí, že tehdy ještě neexistovala
Babiš objevil Českou televizi za normalizace. Vůbec mu nevadí, že tehdy ještě neexistovala
Zeman si podal Babiše i Macinku. Premiérovi spočítal šílený schodek, Motoristům vzkázal, ať přestanou panáčkovat
Zeman si podal Babiše i Macinku. Premiérovi spočítal šílený schodek, Motoristům vzkázal, ať přestanou panáčkovat

Andrej Babiš, Alena Schillerová a Petr Macinka dostali od Miloše Zemana nedělní nadílku, po…

Kupka má strach o Babiše: Premiér strašil americkým Kapitolem, od šéfa ODS dostal pořádnou sprchu
Kupka má strach o Babiše: Premiér strašil americkým Kapitolem, od šéfa ODS dostal pořádnou sprchu

Andrej Babiš objevil před českou Sněmovnou americký Kapitol.

Doksanský vyrazil lustrovat Pavlovu dovolenou v Maroku. Vytáhl kamion, tryskáč i zbrojaře
Doksanský vyrazil lustrovat Pavlovu dovolenou v Maroku. Vytáhl kamion, tryskáč i zbrojaře

Liga užitečných Babišových hlásí další mimořádný výkon.

Espéďácká Maruška novou posilou Ligy užitečných Babišových: Pošarová vyrazila zachraňovat osahávaného Ševčíka, stranický šéf Okamura jí divadlo pokazil
Espéďácká Maruška novou posilou Ligy užitečných Babišových: Pošarová vyrazila zachraňovat osahávaného Ševčíka, stranický šéf Okamura jí divadlo pokazil

Liga užitečných Babišových získala novou hvězdu.

Tento článek byl publikován ze zdrojů Inregion.cz

Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....

Všechny články tohoto autora →
Inregion.cz
Další články z kategorie Regionální
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionální
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.