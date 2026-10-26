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V Dyníně na Českobudějovicku začala likvidace 30 tisíc slepic kvůli salmonele

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V Dyníně na Českobudějovicku dnes začala likvidace chovu slepic kvůli opakovanému výskytu salmonely. Veterináři nechají utratit 30 tisíc nosnic. Likvidace potrvá zřejmě dva dny a asistuje při ní také policie.
V Dyníně na Českobudějovicku začala likvidace 30 tisíc slepic kvůli salmonele

V Dyníně na Českobudějovicku začala likvidace 30 tisíc slepic kvůli salmonele

Zdroj: pixabay.com
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Budějcká Drbna

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