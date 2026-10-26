Sušička nemusí být: čistá froté osuška a odstřeďování na nejvyšší otáčky vytáhnou z prádla vlhkost přímo v pračce

Sušička nemusí být: čistá froté osuška a odstřeďování na nejvyšší otáčky vytáhnou z prádla vlhkost přímo v pračcePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sušička nemusí být: čistá froté osuška a odstřeďování na nejvyšší otáčky vytáhnou z prádla vlhkost přímo v pračceZdroj: Foto: Poo - licence CC BY-SA 3.0
Článek byl publikován 26.10.2026 12:29
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Inspirace pro příjemnější a praktičtější domov. Tipy na zařízení interiéru, rekonstrukce, úspory energií, domácí vychytávky i nápady, které pomáhají lépe využít prostor a zpříjemnit každodenní bydlení.Všechny články tohoto autora →
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