Doksanský vyrazil lustrovat Pavlovu dovolenou v Maroku. Vytáhl kamion, tryskáč i zbrojaře

Liga užitečných Babišových hlásí další mimořádný výkon. Poslanec ANO Denis Doksanský se po nedávném volebním fiasku hnutí ANO znovu vydal na hrdinskou výpravu proti prezidentovi Petru Pavlovi. Tentokrát vytáhl Maroko, převrácený kamion, zraněného člověka, soukromý tryskáč, zbrojařský veletrh a pro jistotu také reklamu na Orlen. Poslanecký Sherlock všechno promíchal, zasypal vykřičníky a vyrobil další politický velekus. Denísek zkrátka nezahálí. Teprve nedávno Pavlovi předhazoval neúčast ve volbách, leč prezident přiletěl a odvolil. Poslanci zbyla trapná koláž. Nyní se vrhl na pátrání po cenách letenek, spolucestujících a možných schůzkách se zbrojaři. V Lize užitečných Babišových si Doksanský dlouhodobě drží přední příčky, a nepolevuje. Marocká dovolená prezidenta se mu stala vítanou příležitostí předvést další porci snaživosti.
Denis Doksanský musí mít s prezidentem Petrem Pavlem skutečně mimořádně bohatý program. Sotva hlava státu někam vyrazí, poslanec ANO vytahuje virtuální dalekohled, oprašuje klávesnici a připravuje další politickou výpravu. Pavel cestuje? Podezřelé. Pavel se vrátí? Ještě podezřelejší. Pavel se objeví u dopravní nehody? Výborně, nová příležitost k výsměchu. V Maroku se koná letecká akce? Doksanský okamžitě zavětří zbrojaře. Prezident se objeví v reklamním klipu? Další mimořádný problém pro republiku. Poslanecká služba vlasti získala v Doksanského podání cennou hodnotu. Zatímco schopný zákonodárce předkládá návrhy zákonů nebo řeší problémy svého regionu, Doksanský sleduje prezidentské aktivity. Každý výlet, fotografie či soukromá cesta poskytují příležitost k dalšímu pátrání po Pavlových „nepravostech“.
Marocké dobrodružství otevřel Doksanský oznámením „Další hrdinské činy pana prezidenta…!“ a následně se pustil do výsměchu kvůli události s převráceným kamionem. „Pan prezident Pavel nás však nezklamal a také v Maroku vykonal neobyčejné hrdinské činy!!!!!,“ jásal poslanec několika vykřičníky doplněnými infantilními smajlíky, přičemž se pustil do rozboru prezidentovy přítomnosti u nehody. Převrácený kamion pro člena Ligy nepředstavuje dopravní neštěstí, nýbrž rekvizitu k dalšímu kopanci do prezidenta. Pomoc prezidenta terč k útoky Deníska. Lidský cit Doksanského dostal prostor k rozvinutí v plné kráse. Ještě několik podobných příspěvků a Liga užitečných Babišových bude moci založit zvláštní rubriku pro poslance, kteří se dokážou vysmívat prezidentovi i prostřednictvím dopravních nehod.
Denískova ironie ovšem nabízí otázku, kterou si autor při své tvůrčí horečce patrně nepoložil. Co přesně měl Pavel u nehody udělat, aby se nestal terčem dalšího posměšku? Kdyby kolem převráceného kamionu projel bez zastavení, mohl by Doksanský vytáhnout obrázek bezcitného prezidenta ignorujícího zraněné. Když se na místě objevil, poslanec začal ironizovat jeho pomoc. Při podobných pravidlech Ligy užitečných Babišových by Pavel neuspěl v žádném případě. Politická užitečnost zkrátka vyžaduje pravidelné zásobování publika.
Denísek vytáhl soudruha prezidenta. Normalizační kabaret dostal marocké kulisy
Doksanského velkolepá tvorba potřebovala také ideologickou výzdobu. Pouhý kamion by na oslavu dalšího objevu nestačil. Nastoupil proto osvědčený soudruh prezident, milovaný vůdce a dávka předstírané oddanosti, za kterou by se nemusela stydět ani normalizační agitační nástěnka. „A my mu, našemu milovanému vůdci, soudruhu panu prezidentovi, z celého srdce přejeme zasloužený odpočinek v poušti, rozhodně si zaslouží i pohodlné cestování soukromým tryskáčem, neboť se pro nás tolik obětuje…!!!!!,“ napsal Doksanský, jak jinak, než s patřičným počtem vykřičníků. Působivé.
Poslanecký návrat k soudružské terminologii má nespornou přednost. Není potřeba vymýšlet nic nového. Stačí vytáhnout milovaného vůdce, přidat soudruha a přisypat vykřičníky. Obsah se dostaví automaticky. Doksanský již podobný způsob zesměšňování používá delší dobu a není důvod pochybovat o jeho vytrvalosti. Prezident by mohl zítra otevřít nový most, pozítří navštívit nemocnici a další den pogratulovat sportovcům. Snaživý Denis by ke každé události mohl připojit slavnostní poznámku o vůdci, který se obětuje pro národ. Příslušná výrobní linka nepotřebuje mnoho surovin. Jednu fotografii Petra Pavla, několik historických narážek a klávesnici s dostatečně odolným tlčítkem pro vykřičník. Hnutí ANO tím získává pravidelnou dávku stranické tvořivosti, jejíž obsahové náklady jsou téměř zanedbatelné. Problém nastává pouze ve chvíli, kdy autor zamění množství interpunkce za sílu argumentů.
Marocká dovolená nabídla horlivému poslanci další vítanou rekvizitu. Soukromý tryskáč. Doksanskému se okamžitě rozsvítila vyšetřovatelská kontrolka a v poslanecké kanceláři imaginárního Sherlocka Holmese se otevřela nová složka. Kdo prezidentovi let zaplatil? S kým cestoval? Koho potkal? A proč vlastně stojí taková cesta tolik, kolik měla stát? Denísek neváhal a rozjel vlastní cenové šetření. Prezidentova dovolená měla podle uváděných údajů vyjít přibližně na 456 tisíc korun, jenže poslanec přispěchal s cenou podstatně vyšší. „Prý jen let soukromým tryskáčem obvykle stojí přes 1,2 milionu Kč…!!!!“ oznámil. A bylo vystaráno. Nač se obtěžovat detaily.
Marocký Sherlock počítá miliony. Kalkulačku nahradil vykřičníkem
Denis Doksanský předvedl pozoruhodný talent i v oboru letecké cenotvorby. Běžný zákazník soukromého dopravce musí znát typ letadla, trasu, počet letových hodin, způsob rezervace a další podmínky. Poslanec ANO nepotřebuje téměř nic. Vystačí si s představou obvyklé ceny a přesvědčením o nesrovnalosti. Jeho metoda by mohla způsobit revoluci v cestovních kancelářích. Klient předloží účtenku za dovolenou a Doksanský mu okamžitě oznámí, o kolik dražší měla podle jeho představ být. Zákazník se nestačí divit, Denísek vytáhne další vykřičník a velké odhalení je hotové. Žádné složité přepočty, žádné faktury, žádné vysvětlování. Odbornou práci odvede pohoršení. Při této úrovni cenové analýzy by mohl poslanec směle oceňovat také hotelové pokoje, lodní kajuty a pronájem velbloudů. V Maroku by se podobná služba mohla hodit zejména turistům, jejichž skutečné výdaje neodpovídají částkám z poslancovy fantazie.
Součástí Doksanského letecké horečky se stali také další cestující. Poslanec začal rozebírat, kdo s prezidentem letěl při jeho návratu do České republiky kvůli volbám a následné cestě zpět do Maroka. Prohlásil to za další důvod k otázkám. Česká republika získala neúnavného strážce sedadel soukromých letadel.
Doksanského zájem o cenu prezidentova soukromého letu by mohl být dokonce užitečný, kdyby podobnou účetní přísnost rozšířil také na představitele vlastního vládního tábora. Jen nedávno se totiž Šťastný s Vondráčkem pustili do zkoumání Pavlovy peněženky a veřejnost jim připomněla náklady na Macinkovu služební letenku. Liga užitečných Babišových má se selektivním zájmem o cestovní výdaje bohaté zkušenosti. Jednou představuje mimořádný problém prezidentova soukromá cesta, podruhé se pozornost nad náklady ministerské výpravy vytrácí. Doksanský by mohl zavést rovné podmínky. Za každý prezidentův účet by prozkoumal jeden ministerský, vedle cen tryskáčů by postavil náklady členů kabinetu a své matematické objevy zveřejnil v přehledné tabulce. Velké stranické dobrodružství by tím získalo praktický výsledek.
Zbrojaři v Marrákeši. Denísek rozjel špionážní román bez špionů
Marocký tryskáč ovšem nebyl konečnou stanicí poslancova pátrání. Doksanský objevil ještě Marrakesh AirShow, leteckou akci spojenou také se zbrojním průmyslem. A ejhle, další velká záhada. Prezident byl v Maroku, zbrojaři se rovněž nacházeli v Maroku a podle Denískovy vyšetřovatelské logiky bylo zapotřebí otevřít otázku, zda se náhodou nemohli setkat. Z několika okolností vznikl zárodek mezinárodního thrilleru. Schází jen nepatrná maličkost, totiž konkrétní informace o skutečném setkání. Poslanec ji nepředložil, ani nedoložil.
Podobná vyšetřovací metoda disponuje mimořádným potenciálem dalšího rozvoje. Kdyby Pavel navštívil Itálii, mohl by Doksanský začít pátrat po tajných schůzkách s výrobci automobilů. Ve Švýcarsku by se nabízely banky, v Německu průmyslové koncerny a v Belgii evropské instituce. Poslanec by potřeboval pouze mapu, kalendář mezinárodních akcí a dostatečně důraznou interpunkci. Při troše snaživosti by mohl každý prezidentův zahraniční pobyt proměnit ve skandál, jehož hlavním obsahem by byla otázka, zda se někde s někým nesetkal. Podezřelé setkání nelze vyloučit.
Doksanský se nespokojil pouze se zbrojaři. Do marockého veledíla přibalil reklamu na Orlen a připomněl předchozí spolupráci prezidenta se značkou Alpine Pro. Původně tedy řešil převrácený kamion, poté cenu soukromého letu, následně možné kontakty se zbrojaři a nakonec se dostal až k reklamě na pohonné hmoty. Takový literární oblouk by nezvládl ani autor mimořádně odvážného cestopisu. Doksanský však přesuny mezi jednotlivými tématy zvládl bravurně. Společným jmenovatelem není Maroko, letectví ani reklama. Je jím Petr Pavel, jehož jméno umožňuje Doksanskému pospojovat téměř cokoli. Pakliže by hypoteticky napadlo prezidenta vyfotit na soukromé dovolené vepřín, Doksanský by mohl objevit souvislost prasete s integrálem. Vše souvisí se vším. Vepř má zatočen ocas, nabízí se logická podobnost s příslušným matematickým znakem.
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