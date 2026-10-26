Přijďte zažít ten nejhezčí moment roku: Kdy se v Liberci poprvé rozzáří vánoční strom?

Vánoční strom Liberce je ze Selské ulice
Vánoční svátky se blíží a krajské město finišuje s přípravami na ně. Pro letošní rok vybralo město Liberec vánoční strom ze zahrady soukromého majitele v Selské ulici ve Starých Pavlovicích.
„Jedná se o poměrně rozkladitý smrk ztepilý, přičemž právě jeho poměrně bohatá a košatá koruna jej předurčuje k využití jako symbolu Vánoc před historickou radnicí,“ popisuje mluvčí města Jana Kodymová.
Převoz a bezpečnost pod dohledem dobrovolných hasičů
O kácení v místě růstu, převoz i ukotvení před radnicí se postará Sbor dobrovolných hasičů Liberec - Sever. Ti provádějí kontrolu ukotvení po celou dobu, kdy je strom na náměstí Dr. E. Beneše, tedy až do Tří králů. Kontroly probíhají v intervalech přibližně každého třetího dne i nahodile při mimořádných povětrnostních podmínkách, neboť je strom umístěn na volném prostoru a působí na něj větší síly. Následně hasiči zajišťují i odstranění vánočního stromu včetně likvidace odpadu.
Náročná přeprava v doprovodu policie a úprava výšky
Dnem převozu je úterý 17. listopadu. Vzhledem ke vzrůstající časové, organizační i přípravné náročnosti přepravy samotné z důvodu umísťování různých dopravních ostrůvků, světelné signalizace či značek je strom převážen v doprovodu Městské policie Liberec. Na náměstí dorazí mezi desátou až třináctou hodinou.
„V tento den je nižší intenzita dopravy než ve všedních dnech a manipulace s poměrně velkým nákladem je tak o něco snazší a cesta jednodušší,“ vysvětluje, proč je strom převážen ve státní svátek, mluvčí Liberce.
Strom bude zkrácen na tradičních 14,5 metru, což je výška umožňující zajistit dostatečnou statiku a odolnost vůči povětrnostním vlivům a na kterou je koncipován i podzemní stojan. Každý strom se z bezpečnostních důvodů zkracuje na tuto velikost.
Designové hvězdy i sklo ze Železného Brodu
Po ukotvení se smrk nazdobí designovou výzdobou v podobě herrnhutských hvězd.
„Ty jsou světelné, ale zároveň fungují i jako denní ozdoby. Na stromě bude jedna žlutá vrcholová hvězda o průměru 130 cm, 15 hvězd žlutobílých, speciálně vyrobených pro Liberec, o průměru 70 cm a dalších 20 bílých hvězd o velikosti 40 cm. Toto bude doplněno dvěma druhy venkovních světelných stringů, řetězů s více než 4000 LED žárovkami. Světelné ozdoby pak doplní 73 skleněných koulí o průměru 15–30 cm, vyrobených ve Střední uměleckoprůmyslové škole sklářské v Železném Brodě, “popisuje mluvčí statutárního města.
Slavnostní rozsvícení v pátek a bohatý adventní program
Slavnostní rozsvícení vánočního stromu se uskuteční v pátek 20. listopadu, přičemž program akce začíná v 16.15 hodin na náměstí před historickou radnicí.
„A okamžik, kdy náměstím zazní užaslé vau nad krásou vánočního stromu, nastane v 17 hodin přesně,“ doplňuje Kodymová.
Vánoční trhy u radnice začínají 26. listopadu a potrvají až do 23. prosince 2026.
„Tržnice letos čítá 40 prodejních stánků. Občerstvení u vánočního stromu na náměstí bude, kromě Štědrého dne, otevřené až do 31. prosince. V dolním centru města na Soukenném náměstí před palácem Dunaj bude také několik stánků, a to už od pátku 20. listopadu a také tady bude probíhat doprovodný kulturní program,“ uvádí mluvčí města.
Program Adventu Liberec s doprovodnými kulturními akcemi najdou zájemci na webu města.
Výstava dětí, Strom přání a úsporné světelné dekory
Na chodbách historické radnice proběhne tradiční výstava Vánoce očima dětí libereckých mateřských škol, znázorňující jejich představu o čase zimním a vánočním, a Strom přání najdou návštěvníci na nádvoří Paláce Liebieg.
Do vánoční nálady se promění i další ulice, náměstí a veřejná prostranství.
„Světelná výzdoba po městě bude v letošním roce obdobná jako v loňském roce. Stávající výzdoba prošla rozsáhlejší opravou. Technické služby umístí na veřejná pouliční osvětlení v centru města svítící vánoční dekory. Všechna světelná výzdoba je na bázi LED technologie. Tedy úsporné technologie,“ popisuje mluvčí města.
Spotřeba vánoční výzdoby tvoří podle ní na provozu soustav veřejného osvětlení zanedbatelný podíl a modernizace soustavy veřejného osvětlení i dlouhodobé snižování její energetické náročnosti výrazně převyšuje nárůst spotřeby v souvislosti s provozem vánoční výzdoby.