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Přijďte zažít ten nejhezčí moment roku: Kdy se v Liberci poprvé rozzáří vánoční strom?

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Liberec se chystá na advent. Dominantou náměstí Dr. E. Beneše se stane 14,5 metru vysoký smrk ze Selské ulice, který 17. listopadu přivezou a ukotví dobrovolní hasiči. Slavnostní rozsvícení proběhne 20. listopadu v 17:00 a vánoční trhy odstartují 26. listopadu.
Přijďte zažít ten nejhezčí moment roku: Kdy se v Liberci poprvé rozzáří vánoční strom?

Přijďte zažít ten nejhezčí moment roku: Kdy se v Liberci poprvé rozzáří vánoční strom?

Zdroj: Martina Petrášková, Město Liberec
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 11:56

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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