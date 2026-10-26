Ve Vancouveru ho vypískali, on jim odpověděl historickým gólem. Hughesův návrat měl všechno

Quinn Hughes zná každý kout vancouverské Rogers Areny. Ví, odkud se vyjíždí na led, jak zní domácí fanoušci při gólu a co znamená nosit kapitánské céčko Canucks. Jenže v neděli se do dobře známého prostředí vrátil v dresu soupeře. A místo potlesku při prvních dotecích s pukem poslouchal pískot.
Fanoušci mu během rozbruslení i zápasu dávali hlasitě najevo, že prosincový odchod do Minnesoty ještě nestrávili. Při vzpomínkovém videu se ozvaly také ovace, ale po návratu ke hře opět převládl pískot. To je důležitý detail: reakce hlediště nebyla jednotná. Vancouver v jeden večer děkoval bývalé hvězdě a zároveň jí vyčítal odchod.
Gól za 500. bod. A právě proti Canucks
Minnesota se dostala do vedení díky Maximovi Šabanovovi a Bobbymu Brinkovi. Ve druhé třetině pak přišel okamžik, který se bude ve Vancouveru připomínat ještě dlouho.
Hughes v přesilové hře nejprve přihrával Joelu Erikssonu Ekovi, poté si najel na opačnou stranu branky a dorazil odražený puk. Zvýšil na 3:0 a zároveň zaznamenal svůj 500. bod v NHL. Dosáhl ho v 520. utkání. Mezi americkými obránci se k této hranici dostal rychleji pouze Brian Leetch, který potřeboval 496 zápasů.
Bývalý kapitán Canucks se tím zařadil mezi mimořádné osobnosti historie soutěže na místě, kde prožil většinu své dosavadní kariéry. A jako by to nestačilo, ve třetí třetině ještě připravil gól Kirillu Kaprizovovi. Wild vedli už 4:0 a domácí fanoušci museli sledovat, jak jejich bývalý idol rozhodujícím způsobem přispívá k další porážce Vancouveru.
Rozchod, který nešel přijmout všem
Hughes byl ve Vancouveru od roku 2019 a na podzim 2023 převzal kapitánskou roli. V roce 2024 získal Norris Trophy pro nejlepšího obránce NHL a patřil k hráčům, kolem nichž klub stavěl svou identitu.
V prosinci 2025 přišel velký trejd do Minnesoty. Canucks za něj získali mimo jiné Marca Rossiho, Liama Öhgrena a Zeeva Buiuma. Vedení Vancouveru tehdy upozorňovalo, že Hughes pravděpodobně nepodepíše další dlouhodobou smlouvu po vypršení stávajícího kontraktu. To je pro pochopení odchodu podstatné: nešlo pouze o jednostranné rozhodnutí klubu zbavit se oblíbeného hráče ani o jednoduchý příběh zrady.
Přesto mohou fanoušci podobný přesun vnímat osobně. Viděli obránce vyrůstat v hvězdu, slavit individuální úspěchy a vést mužstvo. Nyní se jim vrací jako soupeř a ještě jim vstřelí gól. Emoce se v takové chvíli neřídí tabulkou přestupových protihodnot.
Jedno velké gesto proti těžké sezoně Vancouveru
Vancouver se v závěru zápasu pokusil výsledek zdramatizovat. Max Sasson a Brock Boeser snížili na 2:4, ale Minnesota dvoubodový zisk udržela. Pro Canucks šlo už o desáté utkání bez vítězství v řadě. Frustrace domácího publika tak měla vedle Hughesova návratu i zcela aktuální výsledkový důvod.
Hughes odjížděl s gólem, asistencí a významným kariérním rekordem. Vancouver zůstal s další porážkou a nepříjemnou připomínkou, co v bývalém kapitánovi ztratil.
Ten večer neukázal, že fanoušci na Hughese zapomněli. Právě naopak. Kdyby pro ně nic neznamenal, jeho návrat by takovou reakci nevyvolal. Pískot byl v jistém smyslu potvrzením, jak hlubokou stopu v klubu zanechal.
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Zdroje: Vše o sportu [1], NHL.com – Quinn Hughes reaches 500 points in return to Vancouver [2], Sportsnet / Canadian Press – Wild's Quinn Hughes hears boos in Vancouver return [3], CBS Sports / AP – Quinn Hughes hits 500 points in Wild victory [4].