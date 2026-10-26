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Ve Vancouveru ho vypískali, on jim odpověděl historickým gólem. Hughesův návrat měl všechno

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Dennívýzva
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Ještě před rokem patřil Quinn Hughes k největším symbolům Vancouveru. V neděli se do Rogers Areny vrátil jako hráč Minnesoty a velká část fanoušků ho při každém doteku s pukem vypískala. Bývalý kapitán Canucks však odpověděl přímo na ledě. Gólem v přesilovce dosáhl hranice 500 bodů v NHL, přidal asistenci a pomohl Wild k vítězství 4:2. Celý večer ukázal, jak složitý dokáže být vztah fanoušků s hráčem, který jejich klub opustil.
Quinn Hughes ještě ve dresu Vancouveru

Quinn Hughes ještě ve dresu Vancouveru

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:30

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