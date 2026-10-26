Video chůvička položená vedle routeru umí potichu dusit Wi-Fi. Výrobce radí odstup nejméně 150 centimetrů

Chůvička patří ke standardní výbavě rodin s miminkem. Ve zprávě společnosti Nanit z roku 2026 ji zhruba 91 % rodičů zařadilo mezi nejužitečnější pomocníky. Průzkum Babylist mezi téměř jedenácti tisíci rodičů ukázal, že video chůvičky jsou masově rozšířené. Kolik jich běží v českých bytech, ale nikdo veřejně nezměřil, takže zahraniční čísla slouží jen jako vodítko. I bez přesné statistiky platí, že tohle zařízení stojí v mnoha obývácích a dětských pokojích a vysílá dlouhé hodiny.
Mikrovlnka ruší jen při ohřevu, některé chůvičky celé hodiny
V bytě je pásmo 2,4 GHz hodně obsazené. Kromě Wi-Fi ho používá Bluetooth reproduktor, bezdrátová klávesnice i mikrovlnná trouba. Výrobce síťových prvků NETGEAR mezi zařízení, která ho zatěžují, výslovně počítá i dětské chůvičky. Třeba Babysense HD S2 posílá obraz technologií FHSS a do domácí sítě se vůbec nepřipojuje, frekvence ale s routerem sdílí.
Rozhoduje, jak dlouho které zařízení vysílá. Mikrovlnka zasahuje do okolí hlavně během ohřevu a Bluetooth se srážkám částečně vyhýbá tím, že přizpůsobuje přeskakování mezi frekvencemi. Některé video chůvičky naproti tomu vysílají prakticky nepřetržitě po celou dobu, kdy jsou zapnuté, a Cisco je ve své dokumentaci řadí mezi možné zdroje souvislého rušení. Chůvička, která běží celé hodiny denně, tak může síti škodit déle než trouba, i když každé jednotlivé rušení je slabší.
Pásmo 2,4 GHz výrobci volí proto, že má delší dosah a lépe prochází zdmi. Obraz z dětského pokoje se tak spolehlivě dostane přes dvě místnosti panelákového bytu. V malém bytě ale router a chůvička často stojí metr až dva od sebe.
Kolik centimetrů od routeru chtějí výrobci chůviček
Návody se v tomhle shodují. Philips u svých připojených modelů radí při párování přiblížit dětskou jednotku k routeru, po spárování ji ale přesunout do cílové místnosti, dál od zdrojů rušení. VTech v manuálu doporučuje držet monitor stranou od bezdrátových routerů, mobilů a počítačů. Babysense je nejkonkrétnější a požaduje odstup aspoň 150 centimetrů od dalších zařízení v pásmu 2,4 GHz.
Potíž nastává, když chůvička po prvním nastavení zůstane tam, kde se párovala. Obraz naskočí, rodiče jsou spokojení a monitor dál stojí na poličce vedle routeru. Wi-Fi pak obvykle nevypadne úplně, jen začne zlobit. Rychlost sítě v pásmu 2,4 GHz kolísá, videohovory se nečekaně přerušují a film při streamování se zastavuje kvůli načítání. Starší telefony a chytré zásuvky reagují pomalu, protože jiné pásmo než 2,4 GHz často nepodporují.
Notebook připojený v pásmu 5 GHz přitom běží bez potíží. Když se problémy týkají jen zařízení v pásmu 2,4 GHz, ukazuje to na rušení právě v tomto pásmu.
Krátký vypínací test prozradí viníka pomalé Wi-Fi bez technika
Nejprve chůvičku vypněte na pět až deset minut a změřte rychlost sítě v pásmu 2,4 GHz. Potom ji znovu zapněte a měření zopakujte. Philips uvádí, že obnovení spojení po rušení trvá u jeho modelů až 15 sekund, takže s druhým měřením chvíli počkejte. Když se výsledky viditelně liší, patří chůvička mezi zdroje potíží. Celý test je zdarma a vyřeší se dřív, než by člověk vůbec stihl volat operátorovi.
Oprava obvykle nevyžaduje nový hardware. Prvním krokem je chůvičku od routeru fyzicky odsunout, což shodně doporučují Babysense i VTech. Pak přepojte telefony, notebooky a televize, které pásmo 5 GHz zvládají, právě tam. Na 2,4 GHz zbudou jen zařízení, která jinou možnost nemají, a pásmo se uvolní.
Když to nestačí, změňte kanál Wi-Fi v pásmu 2,4 GHz v administraci routeru. VTech konkrétně doporučuje kanál 1 nebo 11, Cisco k nim přidává ještě kanál 6.
Jaký typ chůvičky se s routerem o pásmo vůbec nepřetahuje
Audio chůvičky s technologií DECT, například Philips Avent SCD720, pracují v jiném frekvenčním pásmu a Philips u nich slibuje monitorování „bez interference“. Mezi video modely se objevují takové, které nabízejí víc možností. Nanit v Evropské unii podporuje Wi-Fi v pásmu 2,4 i 5 GHz.
Pro domácnost, kde Wi-Fi už teď zlobí, má podpora pásma 5 GHz nebo provoz mimo pásmo Wi-Fi větší váhu než rozlišení kamery či umělá inteligence na sledování spánku. Ostrý obraz k ničemu není, když kvůli rušení vypadávají videohovory a streamování.
Pozornost si zaslouží modely, které mají ve specifikaci uvedeno „2,4 GHz only“. Takové chůvičky vysílají ve stejném pásmu jako domácí Wi-Fi.