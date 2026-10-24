Kupka má strach o Babiše: Premiér strašil americkým Kapitolem, od šéfa ODS dostal pořádnou sprchu

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Kupka má strach o Babiše: Premiér strašil americkým Kapitolem, od šéfa ODS dostal pořádnou sprchuPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Dennívýzva
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Andrej Babiš objevil před českou Sněmovnou americký Kapitol.
Stínový premiér a šéf ODS Martin Kupka, FOTO: Šárka Konečná, inregion.cz
Doba čtení 5 min
Článek byl publikován 24.10.2026 15:47
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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