Rozmazaný klip z TikToku vedl k nové rybě s očima pod kůží. Pro jediný celý kus vědci vypumpovali kolem 2500 litrů vody

Klip se na TikToku objevil někdy v roce 2024 a měl jen pár sekund. Navzdory rozmazanému obrazu na něm šlo rozeznat velmi malou bezbarvou rybu nezvyklého tvaru, která vycházela z ručně pumpovaného vrtu napojeného na podzemní vodu. V severním Biháru do té doby nikdo podzemní rybu nezaznamenal. To ichtyologům stačilo, aby se vydali na místo. Výsledkem je popis nového rodu i druhu Gangaichthys indonepalicus, který vyšel v roce 2026 v odborném časopise ZooKeys. Ryba nežije v jeskyni. Jejím domovem jsou aluviální akvifery Indo-gangské nížiny, tedy podzemní vodonosné vrstvy zhruba deset metrů pod povrchem.
Kolik vody museli vědci vypumpovat, než měli celou rybu
Pátrání se soustředilo na okolí vesnice Balgangwa v okrese Paščim Čampáran. Výzkumníci prověřili víc než patnáct vrtů a u každého z nich potřebovali souhlas majitele. Na rychlou výpravu s kamerou to tedy nevypadalo.
Vodu čerpali ručně. První exemplář se ukázal zhruba po dvou tisících litrech, jenže byl poškozený a hned uhynul. Ze stejného vrtu pak museli dostat dalších přibližně pět set litrů, než vyplavala neporušená ryba. Ta se stala holotypem nového druhu. Za jediný celý kus tak vědci zaplatili kolem 2500 litrů ručně odčerpané vody.
Dohromady mají k dispozici tři exempláře ze dvou vrtů. K tomu existují fotografie, podle kterých druh žije i v nepálském Trivení, asi jedenáct kilometrů vzdušnou čarou od místa nálezu. Víc o jeho rozšíření zatím známo není.
Šedesát čtyři obratlů a jediný paprsek prsní ploutve
Nová ryba patří do čeledi Chaudhuriidae, kam spadají drobné úhořovité ryby jižní a jihovýchodní Asie. Z celé čeledi je to první známý podzemní druh a zároveň druh nalezený nejdál na sever. Známý areál čeledi se díky němu posunul asi o pět kilometrů na západ.
Měří kolem čtyř centimetrů a její tělo je průsvitné, úplně bez pigmentu. Oči má silně zakrnělé a schované pod kůží, takže zvenku vidět nejsou. Mezi znaky, které ji odlišují, patří 64 obratlů a prsní ploutev s jediným paprskem.
Největší opatrnost si zaslouží žebra. Mikro-CT skeny žádná zkostnatělá žebra neodhalily. Autoři studie ale sami upozorňují, že u tak malého živočicha mohly chrupavčité nebo jen slabě mineralizované struktury bez kontrastní látky uniknout. Na skenech se žebra neukázala, což ještě neznamená, že je ryba nemá. Tvrzení o „rybě bez žeber“ proto zatím stojí na jedné metodě, jejíž slabinu autoři přiznávají.
Pevnější oporu má genetika. V markeru CO1 se nový druh liší v průměru o 20,7 % od příbuzné Chaudhuria caudata a o 22,2 % od Pillaia indica. Tak velký rozdíl spolu se zvláštní stavbou těla vedl vědce k vyčlenění samostatného rodu.
Stejné akvifery dávají zhruba čtvrtinu světové těžby podzemní vody
Indo-gangská nížina zásobuje vodou stovky milionů lidí. Hydrogeologicky patří k nejvýznamnějším oblastem s rozsáhlými akvifery a podílí se zhruba na čtvrtině podzemní vody vytěžené na celém světě. Vrty tu slouží k zavlažování a k zásobování domácností. Biologicky ale tuhle vodu prakticky nikdo nezkoumal. První podzemní ryba z tak intenzivně využívaného prostředí se proto vědcům dostala do rukou až přes náhodné video z telefonu.
Specializovaná databáze podzemních ryb světa evidovala k srpnu 2026 celkem 333 druhů jeskynních a podzemních ryb a seznam dál přibývá. Pod zemí přitom nežijí jen ryby, ale také obojživelníci přizpůsobení životu ve tmě, specializovaní bezobratlí a celé ekosystémy odříznuté od světla. V Česku srovnatelný podzemní obratlovec není a místní jeskyně obývají hlavně bezobratlí a druhy, které do podzemí pronikají jen zčásti.
Role TikToku: stopa, kterou museli vědci ověřit v terénu
Video posloužilo jako první vodítko, které nasměrovalo pozornost do regionu, kde by vědci jinak nehledali. Důkaz přinesly až měsíce práce v terénu, CT skenování, genetické analýzy a recenzovaná publikace. Přebírání amatérských pozorování do vědy přitom není nic nového. Platforma iNaturalist je systematicky převádí na data použitelná ve výzkumu a stojí za tisíci odborných studií. Odborná literatura také potvrzuje, že sociální sítě pomáhají občanské vědě nabírat dobrovolníky a sbírat data. TikTok do tohoto systému zatím přispívá hlavně jednotlivými stopami, sledování výskytu druhů přes něj neprobíhá.
Celý známý výskyt druhu tvoří tři exempláře ze dvou vrtů a fotografie z místa vzdáleného jedenáct kilometrů. Indická podzemní voda je přitom pod silným tlakem kvůli intenzivnímu čerpání pro zemědělství, rostoucí populaci a výkyvům klimatu. Data indického ministerstva vodních zdrojů potvrzují, že tlak na podzemní vody zůstává v celé zemi vysoký. Jaký dopad má čerpání konkrétně na Gangaichthys indonepalicus, zatím nikdo nevyčíslil.