Muž měl na známou sjednat 49 půjček za tři miliony. Hrozí mu osm let

Muž měl na známou sjednat 49 půjček za tři miliony. Hrozí mu osm letPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Muž měl na známou sjednat 49 půjček za tři miliony. Hrozí mu osm letZdroj: Anh Tuan Tran
Článek byl publikován 26.10.2026 11:13
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →