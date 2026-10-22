Espéďácká Maruška novou posilou Ligy užitečných Babišových: Pošarová vyrazila zachraňovat osahávaného Ševčíka, stranický šéf Okamura jí divadlo pokazil

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Espéďácká Maruška novou posilou Ligy užitečných Babišových: Pošarová vyrazila zachraňovat osahávaného Ševčíka, stranický šéf Okamura jí divadlo pokazilPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Liga užitečných Babišových získala novou hvězdu.
Marie Pošarová na akci SPD, ZDROJ: SPD/ se souhlasem
Doba čtení 7 min
Článek byl publikován 22.10.2026 16:01
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Web přináší pestrý mix článků z oblasti politiky, společnosti, bezpečnosti i aktuálních událostí doma i ve světě. Nejde jen o krátké zprávy, ale i o texty, které dávají tématům širší souvislosti a prostor pro hlubší pohled.Obsah kombinuje rychlé přehledy s publicistickými články a komentáři....Všechny články tohoto autora →
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