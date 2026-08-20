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Výchova dětí ve středověku. Peklo, které si dnes jen stěží umíme představit

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Stejně jako dnes, tak i ve středověku se k dětské výchově přistupovalo různě. Hodně přitom záleželo na tom, z jaké vrstvy dítě pocházelo. Asi je jasné, že zatímco děti u dvora měly více příležitostí dospět v někoho, komu se bude v životě dařit, chudé děti měly smůlu. Nejenže byly v domácnosti zatíženy těžkými pracemi, ale často je rodiny dávaly do otroctví, neboť si je nemohli dovolit.
Výchova dětí ve středověku. Peklo, které si dnes jen stěží umíme představit

Výchova dětí ve středověku. Peklo, které si dnes jen stěží umíme představit

Zdroj: Public domain (neznámý autor), Wikimedia commons
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