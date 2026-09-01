Odvrátila sedm mečbolů, ale i tak Krejčíková končí na US Open hned na startu. Prohrála počtvrté v řaděPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Odvrátila sedm mečbolů, ale i tak Krejčíková končí na US Open hned na startu. Prohrála počtvrté v řadě
Start nového ročníku Chance Ligy si na východě Čech představovali úplně jinak. Pardubice mají po šesti...
Liberec ztrácí další oporu svého týmu. Bosenský záložník Ermin Mahmič odchází ze severu Čech a štěstí...
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V roce 2002 ovládl mistrovství světa v moderním pětiboji Michal Sedlecký a Česká republika musela čekat...
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