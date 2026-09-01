Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Odvrátila sedm mečbolů, ale i tak Krejčíková končí na US Open hned na startu. Prohrála počtvrté v řadě

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Barbora Krejčíková se z výsledkové mizérie nevymanila ani na US Open. Dvojnásobná grandslamová šampionka podlehla už v prvním kole Kamille Rachimovové 6:7, 2:6 a zaznamenala čtvrtou porážku za sebou.
Odvrátila sedm mečbolů, ale i tak Krejčíková končí na US Open hned na startu. Prohrála počtvrté v řadě

Odvrátila sedm mečbolů, ale i tak Krejčíková končí na US Open hned na startu. Prohrála počtvrté v řadě

Zdroj: Profimedia
Reklama
Další články z SportWin
Další ofenzivní hvězda míří do Turecka. Leao se domluvil na spolupráci s Galatasarayem
Další ofenzivní hvězda míří do Turecka. Leao se domluvil na spolupráci s Galatasarayem
Blíží se odvolání Trousila? Vnímám, že jsem v ohrožení, říká po dalším nezdaru kouč Pardubic
Blíží se odvolání Trousila? Vnímám, že jsem v ohrožení, říká po dalším nezdaru kouč Pardubic

Start nového ročníku Chance Ligy si na východě Čech představovali úplně jinak. Pardubice mají po šesti...

Liberec ztrácí další oporu. Bosenský záložník Mahmič dal přednost Turecku před Celtikem
Liberec ztrácí další oporu. Bosenský záložník Mahmič dal přednost Turecku před Celtikem

Liberec ztrácí další oporu svého týmu. Bosenský záložník Ermin Mahmič odchází ze severu Čech a štěstí...

Chorvatsko má prvního šampiona v těžké váze. Já jsem přítomnost, culil se Hrgovič
Chorvatsko má prvního šampiona v těžké váze. Já jsem přítomnost, culil se Hrgovič

Britský boxer Moses Itauma v sobotním zápase v Londýně odmítl možnost stát se druhým nejmladším šampionem...

Lukeš v Číně potvrdil roli jedničky v moderním pětiboji a stal se mistrem světa
Lukeš v Číně potvrdil roli jedničky v moderním pětiboji a stal se mistrem světa

V roce 2002 ovládl mistrovství světa v moderním pětiboji Michal Sedlecký a Česká republika musela čekat...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

Články ze SportWin.cz přinášejí svěží pohled na sport – kombinují aktuální zprávy s lehkostí, nadsázkou i špetkou zábavy. Věnují se především populárním sportům, jako je fotbal, hokej, tenis nebo bojové sporty, ale objevují se i méně tradiční témata a kuriózní momenty ze světa sportovního...

Všechny články tohoto autora →
SportWin
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.