Vémola přišel na tiskovku G MMA jako divák. Kotlár ho vyprovokoval a okamžitě schytal několik facek

Karlos Vémola dorazil na první tiskovou konferenci G MMA jako host. Odešel jako hlavní aktér incidentu, který zastínil celý program. Několika fackami otevřenou dlaní ukončil osobní konfrontaci s Janem „Diegem“ Kotlárem a pak řekl, že tím spor končí. Jenže spor, který se měsíce živil na sociálních sítích, milionovou nabídkou a rodinnou videovýzvou, se jednou větou zavřít nedá.
Proč Vémola nebyl na kartě
G MMA Vémolovi nabídlo zápas s Kotlárem za deset milionů korun. Vémola to v červencovém podcastu odmítl slovy o „sportovně bezcenném“ duelu. Zároveň dal najevo, že bez souhlasu vedení Oktagonu by angažmá jinde neřešil. Promotér Jakub Jíra přesto veřejně opakoval, že Vémolu chce dostat minimálně na druhý turnaj, a právě tahle otevřená, ale neuzavřená jednání vysvětlují, proč se Vémola v Duplexu vůbec objevil.
Na kartě G MMA 1: Samhain, plánované na 31. října v pražské Nové Spirále, je místo toho veden duel Makhmud Muradov vs. Jan „Diego“ Kotlár. Vémolův nejbližší potvrzený start? OKTAGON 94 ve Frankfurtu 26. září proti Frédéricu Vosgrönemu.
Provokace, která přerostla Instagram
Konflikt mezi Vémolou a klanem Kotlárů nezačal v Duplexu. Zárodek leží ve Vémolově starší nadsázce o „autobusu Kotlárů“, kterou rodina vzala osobně. Deset dní před tiskovkou se na Instagramu @gmma_fights objevilo video, v němž pětice Kotlárovců vzkázala: „My nepotřebujeme být osm Kotlárů. My tě zničíme v pěti.“
Na tiskovce se pak Kotlár podle více popisů Vémolovi postavil přímo do cesty. Co přesně řekl v tu chvíli, otevřené zdroje spolehlivě nedokládají; dostupné záběry zachycují až okamžiky po střetu. Jisté je, že Vémola reagoval několika údery otevřenou dlaní, přítomní oba muže okamžitě oddělili a Diego se vzápětí omluvil před kamerou. Jíra se pokusil Vémolu dostat k mikrofonu, neuspěl. Vémola pro Expres řekl, že Kotlár urážel jeho, Muradova i Procházku, a dodal: „Tím to končí.“ Pak odešel se synem.
Promo, nebo skutečný výbuch?
Provokační linka před incidentem měla jasný marketingový záměr; běžela přes oficiální kanály G MMA a Kotlár sám později připustil, že část „hate“ sloužila sledovanosti. Samotné facky ale jako domluvený spot žádný zdroj nepotvrzuje. Vémolova okamžitá reakce, rychlý odchod a absence jakéhokoli dalšího „promo momentu“ ukazují spíš na spontánní přetečení emocí, které organizace nečekala, nebo přinejmenším neplánovala v této podobě.
Fyzicky vyhrocené tiskovky přitom na české freak-fight scéně nejsou novinkou. Finální tiskovka Clash 16 v červnu 2026 nabídla takedown i koleno. Neobvyklé je ale to, že incident zcela převálcoval představení nové organizace a jeho hlavním aktérem byl muž, který na kartě vůbec nefiguroval.
Co hrozí a co bude dál
Z právního pohledu by facky bez prokázaného zranění mohly spadat do přestupkové roviny, tedy hrubé jednání narušující občanské soužití podle zákona o přestupcích s pokutou až dvacet tisíc korun. Při prokázaném ublížení na zdraví by přicházel v úvahu i trestní zákoník. K 1. září 2026 ale není veřejně dohledatelné žádné podané oznámení, hlášené zranění ani interní postih ze strany G MMA. Pro srovnání: Oktagon po fyzickém incidentu na turnaji OKTAGON 91 v červenci sankce uložil.
Oficiální duel Vémola vs. Kotlár vypsaný není. Vémola spor slovně uzavřel, Jíra o spolupráci dál mluví, ale aktuální karta G MMA 1 řeší Diega s Muradovem. Zajímavý je přitom rozpor: na tiskovce se mluvilo o Muradovovi proti několika Kotlárovců, eventová stránka už vede konkrétní duel jednoho na jednoho. I tady se ukazuje, že G MMA osciluje mezi profesionálním MMA a internetovým spektáklem, a zatím si úplně nevybralo, čím chce být.
Vémola odešel z Duplexu se synem po boku a s větou, že tím to končí. Jenže v českém MMA věty typu „tím to končí“ bývají spíš začátkem další kapitoly.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta