Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
1 min

Značka Compaq se vrací a přináší nový tablet QTab

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Značka Compaq zakoupená firmou Hewlett-Packard v roce 2002 a poté postupně v roce 2013 zcela ukončena se pokouší o vzkříšení díky propůjčování licence. Dnes si...
Značka Compaq se vrací a přináší nový tablet QTab

Značka Compaq se vrací a přináší nový tablet QTab

Zdroj: Compaq QTab Ultra 12.6 | Zdroj: Compaq
Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Android 17 zjednoduší instalaci aplikací z neznámých zdrojů
Android 17 zjednoduší instalaci aplikací z neznámých zdrojů
Nová akce Vodafonu: Až 35% sleva na mobilní tarify pro držitele ITIC
Nová akce Vodafonu: Až 35% sleva na mobilní tarify pro držitele ITIC

Asi jste již viděli zkratku ISIC, nebo dokonce máte takový průkaz studenta. Dnes slouží i pro získání...

ChatGPT a Codex nyní podporují více Google účtů pro práci s emaily a kalendářem
ChatGPT a Codex nyní podporují více Google účtů pro práci s emaily a kalendářem

ChatGPT a Codex nově podporují práci s více Google účty. Uživatelé tak už nejsou omezeni pouze na jeden...

Zakladatelé značky FitBit představili zdravotní náramek Luffu Link
Zakladatelé značky FitBit představili zdravotní náramek Luffu Link

James Park a Erick Friedman, spoluzakladatelé značky FitBit, kterou v roce 2019 koupil Google, se vracejí...

Tecno Spark Go 3 dostal vylepšenou verzi Pro
Tecno Spark Go 3 dostal vylepšenou verzi Pro

Populární řada Spark Go od firmy Tecno se rozrůstá o jeden nový přírůstek, který na mobilním trhu budeme...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.