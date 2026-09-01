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Domácí jablečná zavářka z letních jablek s Gelfixem: Rychlý způsob, jak uchovat chuť žňovek na zimu

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Přebytky letních jablek nakrájejte na kostičky a uvařte z nich rychlou jablečnou zavářku s Gelfixem a skořicí. Skvělý recept do jogurtu i koláčů zvládnete za 35 minut.
Obrázek k receptu na jablečnou zavářku

Obrázek k receptu na jablečnou zavářku

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na jablečnou zavářku
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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