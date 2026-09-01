Domácí jablečná zavářka z letních jablek s Gelfixem: Rychlý způsob, jak uchovat chuť žňovek na zimu

Když na zahrádce nebo v sadu dozrají první letní
– lidově zvaná žňovky, ječnišťata nebo průsvitné letní… bývá jich jablka najednou přebytek. Tato křehká a šťavnatá jablíčka podléhají rychlé zkáze, a proto je potřeba je co nejdříve zpracovat. Připravit z nich jemně podušenou jablečnou směs s želírovacím přípravkem je skvělý způsob, jak si uchovat jejich svěží chuť.
Tato univerzální
jablečná je v kuchyni naprostým pokladem. Využijete ji během roku do ranních jogurtů, zavařenina ovesných kaší, jako náplň do , kynutých koláčů závinů i lívanců.
Můj tip zní: Letní jablíčka vůbec nemusíte loupat; slupka obsahuje spoustu přírodního pektinu a po krátkém podušení příjemně změkne. Recept na jablečnou zavářku z letních jablíček
Celkový čas přípravy a vaření: 35 minut Ingredience potřebné k přípravě
Jablečný základ: 1,5 kg letních jablek (žňovky, ječnišťata) 1 balení Gelfixu 2:1 (nebo 3:1 podle sladkosti jablek) 350 g cukru krupice (případně upravte dle návodu na Gelfixu) 1 lžička mleté skořice 100 ml vody (na podlití jablek) 1 lžíce citrónové šťávy (pro zachování svěží barvy) Postup při přípravě jablečné zavářky po domácku
1.
Letní jablka důkladně umyjte, vyřízněte z nich jadřince a i se slupkou je nakrájejte na malé kostičky.
2. Nakrájená jablka vložte do širšího hrnce, podlijte
100 ml vody, přidejte citrónovou šťávu a nechte na mírném ohni pod pokličkou dusit přibližně 10 minut, dokud mírně nezměknou.
3. Obsah jednoho balení
Gelfixu smíchejte se 2 lžícemi cukru krupice z odměřeného množství.
4. Tuto směs přimíchejte k podušeným jablkům, přidejte
mletou skořici a za stálého míchání přiveďte k varu přibližně na 1 minutu.
5. K jablkům přisypte zbývající
cukr krupice, důkladně promíchejte a směs povařte ještě přibližně 3 minuty.
6. Horkou jablečnou směs ihned plňte do čistých, su сухоých sklenic a pevně je uzavřete víčky.
7. Plné sklenice otočte dnem vzhůru a nechte je v této poloze zcela vychladnout přibližně
30 minut. Foto: Cooky.cz, jablíčko ještě netuší, že půjde pod kudlu. Tipy redakce: Otočení horkých sklenic dnem vzhůru vytvoří pod víčkem podtlak, takže směs spolehlivě chytne i bez nutnosti klasického zavařování v hrnci. Pokud máte rádi jemnější konzistenci, můžete část podušených jablek lehouce rozmačkat šťouchadlem na brambory, ale malé kousky v zavařenině vypadají skvěle. Pro ještě aromatičtější chuť můžete k jablkům při dušení přidat špetku mletého hřebíčku nebo trošku vanilkového extraktu. Sklenice i víčka před plněním důkladně vymyjte horkou vodou nebo je vyhaste troškou vysokoprocentního alkoholu, aby vám zavářka dlouho vydržela. Otřením hrdla sklenice papírovou utěrkou před uzavřením zabráníte tomu, aby se pod víčkem uchytily nečistoty nebo plíseň.
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