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Zatočte se zápachem ve skříni: vyrobte si přírodní osvěžovač

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Nepříjemný zápach ve skříních s oblečením bývá velmi obtěžující. Většinou se jedná o důsledek výskytu plísní v domácnosti. Zatuchlým oděvům můžete předejít i přírodními prostředky než jen kupovat drahé, a ne vždy účinné osvěžovače a pohlcovače pachů. Jejich přípravu zvládnete doma doslova za pár minut.
šatník

šatník

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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