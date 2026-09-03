Objevili jste ve spíži hnědé broučky? Proti potravinovým červotočům jednejte okamžitě

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Objevili jste ve spíži hnědé broučky? Proti potravinovým červotočům jednejte okamžitěPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Potravinové moli zná jistě každý z nás. Do kuchyně se dostanou i malou skulinkou nebo si je můžeme přinést rovnou z obchodu například v mouce. Pokud jste ovšem při úklidu kuchyňských skříněk objevili drobné hnědé broučky, pak se nejspíše bude jednat o potravinové neboli chlebové červotoče. Podobně jako moli napadají především sypké a suché potraviny jako je mouka, těstoviny nebo staré pečivo. K potravě se dokážou doslova prokousat.
potraviny
Zdroj: Pixabay
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