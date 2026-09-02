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Péče o kolo po letní sezoně. Vysokotlaký čistič ano, ale pozor. Ne všude

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Prach, zaschlé bláto, písek nebo zbytky maziva. Po stovkách letních kilometrů si jízdní kolo zaslouží důkladnější očistu. Sáhnout po vysokotlakém čističi ale neznamená jednoduše namířit proud vody na celé kolo. Zatímco rám, ráfky nebo pláště lze vyčistit poměrně snadno, u ložisek, nábojů, odpružení nebo elektroniky elektrokola je potřeba postupovat opatrně. Příliš silný proud vody z malé vzdálenosti může nečistoty a vodu dostat právě tam, kde je mít nechceme.
Mytí kola

Mytí kola

Zdroj: Kärcher
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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