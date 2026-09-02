Péče o kolo po letní sezoně. Vysokotlaký čistič ano, ale pozor. Ne všude

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Péče o kolo po letní sezoně. Vysokotlaký čistič ano, ale pozor. Ne všudePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Prach, zaschlé bláto, písek nebo zbytky maziva. Po stovkách letních kilometrů si jízdní kolo zaslouží důkladnější očistu. Sáhnout po vysokotlakém čističi ale neznamená jednoduše namířit proud vody na celé kolo. Zatímco rám, ráfky nebo pláště lze vyčistit poměrně snadno, u ložisek, nábojů, odpružení nebo elektroniky elektrokola je potřeba postupovat opatrně. Příliš silný proud vody z malé vzdálenosti může nečistoty a vodu dostat právě tam, kde je mít nechceme.
Mytí kola
Zdroj: Kärcher
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