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Co dát pod pytel do odpadkového koše, aby neprotekl

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Určitě to znáte. Protékající pytel na odpadky dokáže během několika minut znepříjemnit úklid kuchyně. Tekutina ze zbytků jídla se dostane na dno koše, začne zapáchat a někdy proteče až na podlahu. Existuje jednoduchý trik, který může následky protrženého nebo netěsného pytle výrazně zmírnit.
koš na odpadky

koš na odpadky

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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