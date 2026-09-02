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Kávová sedlina není vhodná pro plodovou zeleninu

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Patříte mezi zahrádkáře, kteří se snaží co nejvíce vyhýbat používání chemických prostředků na svých zahrádkách? To samozřejmě chválíme, protože existuje celá řada přírodních prostředků, jak přilepšit užitkovým i okrasným rostlinám. Možná také čas od času používáte lógr jako hnojivo. V tomto případě buďte opatrní, protože některým rostliny ho vyloženě nesnášejí.
káva

káva

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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