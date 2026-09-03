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Co rozhoduje o kvalitě vajec? Barva skořápky to není

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Když v obchodě kupujete vejce, může vás snadno zaujmout jejich vzhled. Některá mají dokonale bílou skořápku, jiná jsou hnědá, krémová nebo dokonce kropenatá. Vypovídá barva a vzhled skořápky něco o kvalitě vejce?
vejce

vejce

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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