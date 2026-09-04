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Zachovat historickou podobu a vrátit sem život. Tržnice Olomouc už vybrala architekta

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Majitel olomoucké městské tržnice už vybral architekta, který se postará o projekt rekonstrukce. Cílem je maximálně zachovat historickou podobu, budovu oživit a dát prostor kvalitním regionálním potravinám a gastronomii. Opravy za desítky milionů mohou trvat až tři roky.
Zachovat historickou podobu a vrátit sem život. Tržnice Olomouc už vybrala architekta

Zachovat historickou podobu a vrátit sem život. Tržnice Olomouc už vybrala architekta

Zdroj: Tržnice Olomouc
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

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