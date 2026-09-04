Žena nestihla vypít dva litry vína, když šli strážníci. O láhev se pak s nimi tahalaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Žena nestihla vypít dva litry vína, když šli strážníci. O láhev se pak s nimi tahala
Měsíc srpen byl v Olomouckém kraji ve znamení prázdnin a koupání. Pokračovaly diskuse o parkování na...
Velké kritice nedávno čelila správa chráněné oblasti Jeseníky, když na Keprníku uprostřed cenné přírody...
Smutnou statistiku nyní představila policie. Během prázdnin zemřeli na silnicích v Olomouckém kraji čtyři...
Sériový vrah Jaroslav Hejna z Písecka odsouzený na doživotí zůstane za mřížemi, jeho žádost o podmíněné...
Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...Všechny články tohoto autora →
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