Za Československa ji měl každý muž. Kdo si ji nechal, dostane od sběratelů 5 000 – 30 000 Kč

Zatímco tehdy šlo o prestižní dar spojený s jednou konkrétní událostí, dnes se o tyto vzácné kousky přetahují sběratelé v aukčních síních. Pokud se na vás usmálo štěstí a podobný zapomenutý klenot se vám krčí na dně staré skříně nebo na půdě, držíte v rukou poklad, jehož cena se dnes šplhá k nečekaným výšinám.
Zapomenutý symbol prvorepublikové noblesy
Jde o nádhernou stolní dárkovou a pamětní kazetu na cigarety, která byla vyrobena u příležitosti legendárních Jezdeckých závodů v Terezíně, jež se konaly ve dnech 8. až 9. června roku 1929. Na rozdíl od běžných kapesních tabatěrek, které muži nosili v saku, byla tato kazeta ozdobou salonů a pracoven. Představte si tu atmosféru: pánové v dokonale střižených oblecích, dámy v elegantních kloboucích a na stole tato masivní stříbrná kazeta o rozměrech 10 × 12,5 × 5 cm. Její vnitřní část je vyložena jemným dřevem, které chránilo cigarety před vlhkostí a uchovávalo jejich aroma. Tento předmět v sobě nese neopakovatelné kouzlo meziválečné éry, kdy i tak všední věc, jako uchovávání tabáku, měla svá přísná estetická pravidla.
Když se spojí sportovní vášeň s mistrovským zlatnictvím
Rok 1929 byl pro Československo obdobím vrcholu hospodářského rozkvětu a společenského života. Jezdecký sport patřil k absolutní elitě a závody v Terezíně byly prestižní společenskou událostí, kde se scházela smetánka, důstojníci československé armády i významní průmyslníci. Tato kazeta nevznikla jako masový produkt pro obchodní sítě. Byla vyrobena v extrémně limitované edici jako exkluzivní pamětní cena pro vítěze, významné hosty či organizátory těchto závodů.
Každý detail na ní odkazuje na precizní ruční práci tehdejších mistrů stříbrníků, kteří dokázali chladnému kovu vdechnout neuvěřitelnou eleganci. Je to hmatatelný důkaz toho, jak vysokou úroveň mělo prvorepublikové řemeslo, které dodnes obdivuje celý svět.
Detektivní pátrání na dně krabičky
Jak ale poznat, že máte doma skutečně tento vzácný unikát a ne jen bezcennou plechovou napodobeninu? Klíčem je detailní průzkum. Tato konkrétní kazeta je vyrobena z vysoce kvalitního stříbra o ryzosti Ag 900/1000. Její hrubá hmotnost včetně dřevěného vnitřku činí úctyhodných 260,45 gramů. Nejdůležitějším vodítkem je puncovní značení. Hledejte slavný rakousko-uherský, respektive československý punc „Diana“.
Na víku či těle kazety musí být také jasně čitelný gravírovaný nápis odkazující na terezínské jezdecké závody z června 1929. Odborníci před unáhlenými závěry varují, ale zároveň potvrzují výjimečnost tohoto kusu.
Jaká je dnešní hodnota a kde tento poklad bezpečně zpeněžit?
Zatímco ve své době byla tato kazeta symbolem prestiže a její finanční hodnota byla vyjádřena spíše společenským statusem, dnes je situace zcela jiná. Vyvolávací ceny v aukcích začínají na částce okolo 4 700 Kč, avšak skutečná prodejní cena na sběratelském trhu (například na portálech Aukro či Livebid) se v závislosti na zachovalosti běžně pohybuje v rozmezí 16 000 až 30 000 Kč! To už je částka, která rozhodně stojí za důkladnou prohlídku staré truhly po prarodičích.
Pokud máte to štěstí a vlastníte skutečný stříbrný originál s terezínským motivem, nejlepším způsobem prodeje jsou specializované aukční domy nebo ověřené sběratelské weby, kde se o váš kousek strhne skutečný boj. Máte doma také nějakou starou rodinnou relikvii, u které tušíte zajímavou historii? Podívejte se dnes večer do zásuvek – možná tam na vás čeká zapomenuté stříbrné překvapení!
Zdroje článku: Puncovní značky pro stříbro :: Galerie Františka Josefa I., nespechej.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová