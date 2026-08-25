Fontána pre Zuzanu 2: Problém s dvěma herci tmavé pleti a sponzorům se nelíbilo obsazení Joža Ráže

Pokračování hudebního snímku Fontána pre Zuzanu 2 vstoupilo do kin sedm let po uvedení prvního dílu. Režisér Dušan Rapoš do hlavní role obsadil opět Evu Vejmělkovou. Samotné natáčení příběhu z drsného prostředí showbyznysu a kamioňáků doprovázela řada nečekaných komplikací i zajímavých zákulisních momentů. Změna scénáře a hledání herců
Původní verzi příběhu napsal Boris Filan. Režiséru Rapošovi se ale předložený text nelíbil, proto jej odmítl a raději se ujal psaní sám. Tvůrci následně narazili na potíže při hledání vhodných představitelů. Ibrahim Maiga se zpočátku natáčení vyhýbal a k účasti na konkurzu ho přesvědčil až jeho kamarád Fredy Ayisi. Ten měl původně ztvárnit hlavní roli, s čímž ale vůbec nesouhlasili sponzoři. Nelíbila se jim představa dvou herců tmavé pleti v ústřední dvojici.
Producenti se pokusili situaci zachránit náhradním řešením. Navrhli obsadit zpěváka Joža Ráže ze skupiny Elán. Sponzoři ovšem tento nápad také smetli ze stolu, protože jim populární hudebník připadal příliš rebelský. Maiga nakonec roli Vápna přijal, kvůli natáčení přerušil studium na Slovenské technické univerzitě a do školních lavic se už nikdy nevrátil. Do hlavní mužské role řidiče Juraje obsadili tvůrci nakonec zpěváka Pavola Haberu.
Lyže, romantika a let do kina
Během vzniku filmu docházelo k situacím, které ohrožovaly samotný harmonogram prací. Habera zjistil, že jeho herecký kolega Maiga nikdy předtím nestál na lyžích. Vzal ho proto na Skalnaté pleso, aby si jízdu po zasněženém svahu poprvé vyzkoušel. Zpěvák za tento neuvážený nápad dostal od štábu pořádně vynadáno. Případné zranění by totiž znamenalo závažné zpoždění celé produkce a celkové ohrožení celého snímku.
Práce před kamerou svedla dohromady i nečekané páry. Maiga prožil během natáčecích dnů krátký milostný románek se zpěvačkou Lucií Bílou, která si ve snímku zahrála roli ďábelské ženy. Mezi herci vládla velmi uvolněná atmosféra a tvůrci si dali záležet i na velkolepé propagaci po dokončení celého díla. Na slavnostní premiéru v bratislavském letním kině se štáb dopravil hodně netradičním způsobem, na místo totiž přiletěli vrtulníkem.
Fontána pre Zuzanu 2, FOTO: Intersonic / distr. FTV Prima Hudební úspěch a turné
Režisér do filmu zakomponoval i řadu známých osobností z hudebního světa. Na plátně se objevil Pavel Bobek, Karel Gott i herečka Helena Růžičková. Příběh opuštěné dívky a kamioňáka bojujícího s praktikami mafiána Ronyho doprovázela silná hudební složka. Píseň Mama Kami zaznamenala po premiéře mimořádný ohlas u posluchačů. Komerční snímek se navíc na trhu dokázal velmi dobře přizpůsobit tehdejším novým společenským změnám.
Úspěch zmíněné ústřední melodie měl další přesah do reálného života. Habera se rozhodl využít popularity filmové písně a vzal svého hereckého partnera na hudební turné se skupinou Team. Společně odjeli více než dvě stovky koncertů po celé tehdejší republice. Pracovní název samotného filmu zněl zpočátku dokonce právě podle tohoto hudebního hitu.
Divácký rekord v kinech
Sázka na jednoduchý příběh plný akčních scén a popových hitů se producentům maximálně vyplatila. Do českých kin přišlo tolik diváků, že se film zařadil na desáté místo nejnavštěvovanějších snímků roku 1993. Na Slovensku pak zaznamenal celkem 343 tisíc prodaných lístků. Toto číslo zajistilo pokračování příběhu o dospívající Zuzaně prvenství v návštěvnosti domácích filmů na dlouhých čtrnáct let. Teprve po této době dokázal jiný titul tento komerční rekord překonat.
Snímek Fontána pre Zuzanu 2 můžete zhlédnout na Prima MAX v úterý 25. srpna od 15:35.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst
. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( filmovyprehled, csfd).