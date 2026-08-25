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Fontána pre Zuzanu 2: Problém s dvěma herci tmavé pleti a sponzorům se nelíbilo obsazení Joža Ráže

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Pokračování filmu Fontána pre Zuzanu 2 provázely spory se sponzory a neshody ohledně scénáře. Natáčení ale přineslo i nečekané lásky a komerční rekordy.
Fontána pre Zuzanu 2

Fontána pre Zuzanu 2

Zdroj: FOTO:Intersonic / distr. FTV Prima
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