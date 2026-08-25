Ani mléko, ani smetana: do bramborové kaše patří 1 surovina, na kterou Češi úplně zapomněli

Všestranný pomocník pro lepší bramborovou kaši
Konzistence bramborových kaší bývají různé a s nimi i preference těch, kteří si je připravují. Někomu nevadí, když je kaše hrudkovitější, jiný zase touží po hladké hmotě, a tak sahá po mixéru. Ten sice dokáže bramborové pyré zpracovat do opravdu jemné a nadýchané podoby, bohužel někdy maličko lepivé, což také nemusí každému lahodit.
Zlepšit texturu a chuť kaše přitom zvládnete přidáním jediné ingredience – syrového vejce, respektive pouze žloutku. Ten dokáže spojit složky, jako je tekutina a tuk, tedy smetana nebo mléko a máslo. Užitečná funkce dává vzniknout příjemné krémové konzistenci, po níž prahneme, navíc ale žloutek přidává bohatší chuť, atraktivnější žlutější barvu, potřebné bílkoviny a živiny.
Strašák salmonela vás v tomto případě trápit nemusí
Brambory na přípravu kaše bývají značně horké, proto se doporučuje přidat vajíčko až po chvíli, aby se nevytvořila sraženina. Rozhodnete-li se přidat vejce celé, což není problém, ujistěte se jen, že ho máte pečlivě rozšlehané. Chcete přece, aby bramborovou hmotu hezky propojilo.
Nemusíte přitom mít obavy z konzumace syrových vajec a následné salmonely. Jakmile přijde řeč na užití syrových vajec, Češi rázem zpozorní a propadnou nedůvěře, ale není to vůbec nutné. V teplých bramborách už se vejce zkrátka uvaří, stejně jako se samotný přidaný žloutek tepelně upraví v teplých bramborách. Na kilogram brambor vám bude stačit jedno vejce či žloutek. Můžete přidat i lžíci majonézy, která by měla mít obdobný účinek.
Tohle z hrnce nevylévejte, bude se to ještě hodit
Při vaření bramborové kaše lze zužitkovat mnohé, aniž byste o tom třeba tušili. Např. voda po uvaření brambor, kterou slijete, je plná cenných látek. Nevylévejte ji do dřezu, odeberte si stranou alespoň hrnek horké tekutiny, a až budete brambory šťouchat, přilévejte ji místo mléka, po malých dávkách tak, abyste dosáhli správné hustoty kaše.
Zjistíte, že žádné máslo, mléko ani smetanu vlastně v základu k vytvoření dobré kaše nepotřebujete. Během vaření do sebe voda nabrala část škrobu uvolněného z brambor, takže kaši lehce zahustí, místo aby ji rozředila. Navíc odpadne teplotní šok, protože je od vaření brambor stejně horká, na rozdíl od mléka či smetany vytažených z lednice.
Ani voda či vejce ovšem nesvedou velké zázraky, pokud nezvolíte hned na začátku vhodné brambory. Sáhněte spíše po moučných a škrobnatých odrůdách varného typu C, které se po uvaření rozmačkají krásně dohladka bez nežádoucích hrudek. Pevné salátové odrůdy se pro daný účel nehodí.
Zdroje článku: bydlimeutulne.cz, brunetavkuchyni.cz, nespechej.cz
Autor článku: Simona Michálková