Portland dal Shaedonu Sharpeovi 90 milionů za to, kým se má stát. Teď možná půl roku neuvidí, jestli měl pravduPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Portland dal Shaedonu Sharpeovi 90 milionů za to, kým se má stát. Teď možná půl roku neuvidí, jestli měl pravdu
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