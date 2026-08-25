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Portland dal Shaedonu Sharpeovi 90 milionů za to, kým se má stát. Teď možná půl roku neuvidí, jestli měl pravdu

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Shaedon Sharpe má za sebou nejlepší sezonu kariéry, první play-off s Portlandem a před sebou první rok čtyřleté smlouvy za 90 milionů dolarů. Místo dalšího kroku ale přijde dlouhá rehabilitace. Třiadvacetiletý guard si při tréninku přetrhl meniskus v pravém koleni a podle ESPN bude mimo přibližně šest měsíců.
Portland dal Shaedonu Sharpeovi 90 milionů za to, kým se má stát. Teď možná půl roku neuvidí, jestli měl pravdu

Portland dal Shaedonu Sharpeovi 90 milionů za to, kým se má stát. Teď možná půl roku neuvidí, jestli měl pravdu

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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