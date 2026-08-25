Siniaková hladce prošla kvalifikací mixu na US Open. V dalším kole ji čeká dvojice Djokovič a Sabalenková

Paradox letošního US Open v kostce: dvě aktuální deblové světové jedničky musely projít kvalifikací, aby si vůbec zahrály smíšenou čtyřhru. A teď je za odměnu čeká hned v prvním kole hlavní soutěže nasazená jednička, Aryna Sabalenková s Novakem Djokovičem. Zní to jako neférový los. Jenže při bližším pohledu na čísla se ukazuje, že hvězdný pár nemusí být tím, kdo tahá za delší konec.
Proč musely světové jedničky do kvalifikace
Hlavní soutěž smíšené čtyřhry na US Open 2026 čítá pouhých šestnáct týmů. Šest míst obsadily páry s nejlepším kombinovaným singlovým žebříčkem, osm dostalo divokou kartu a zbývající dva sloty připadly na kvalifikaci. Klíčové slovo je „singlový“. Siniaková s Pattenem patří ke špičce čtyřhry, on sdílí post mužské deblové jedničky s Harrim Heliövaarou, ona drží ženskou, ale jejich singlové postavení jim na přímý vstup nestačilo. Systém prostě upřednostňuje jména z horních pater singlového žebříčku. Debloví specialisté si musí cestu vybojovat.
A přesně to Siniaková s Pattenem udělali. V pondělním kvalifikačním bloku nejprve smetli německo-francouzský pár Tatjana Mariová / Valentin Vacherot 4:1, 4:2 a vzápětí stejným výsledkem vyřadili americkou dvojici Peyton Stearnsová / Christian Harrison. V prvním zápase vyhráli 88 % bodů po prvním servisu a proměnili tři brejky. Žádný tiebreak, žádný supertiebreak, žádné drama.
Hvězdný soupeř, který nebyl v plánu
Původně měli Sabalenková s Djokovičem v prvním kole narazit na Leylah Fernandezovou a Francese Tiafoea. Jenže Tiafoe z turnaje odstoupil, pavouk se přeskupil a kvalifikanti Siniaková s Pattenem se ocitli přímo proti turnajové jedničce. Náhoda losu, která z prvního kola udělala nejsledovanější zápas celé soutěže.
Na papíře jde o střet dvou světů. Sabalenková s Djokovičem jsou marketingový trhák, dva singloví giganti, jejichž kombinovaný žebříček jim vynesl pozici nasazené jedničky. Proti nim stojí pár, který spolu na kurtu stráví víc času než kdokoli jiný v poli. Tennis.com u zápasu eviduje projekci 63 % ve prospěch Siniakové s Pattenem. Deblová sehranost, čtení hry na síti a rutina ve zkráceném formátu, to všechno hraje proti singlovým superhvězdám, které spolu trénují jen pár dní.
Formát, který mění pravidla
Smíšená čtyřhra na US Open se od loňska hraje v rámci takzvaného Fan Weeku, tedy ještě před startem hlavního singlového programu. Formát je radikálně zkrácený:
- Kvalifikace až semifinále: dva krátké sety do čtyř gamů, bez výhod, tiebreak za stavu 4:4. Místo třetího setu supertiebreak do deseti bodů.
- Finále: klasické sety do šesti gamů.
- Harmonogram: celý turnaj se odehraje během tří dnů, od úterý do čtvrtka.
Krátký formát zvyšuje varianci. Jeden špatný servisový gem a set je pryč. Pro deblisty zvyklé na rychlé výměny a agresivní hru na síti je to spíš výhoda; méně času na rozkoukání znamená méně prostoru pro singlisty, aby si zvykli na deblovou dynamiku.
Podle nás je právě tohle důvod, proč Siniaková s Pattenem nejsou v roli outsiderů, jak by napovídala jejich kvalifikantská pozice. Jsou to profesionálové ve formátu, který amatérizuje i ty nejlepší singlisty.
Co je ve hře: peníze, prestiž, žádné body
Oficiální prize money pro vítězný tým činí milion dolarů, tedy zhruba 24 milionů korun. Už za postup do prvního kola hlavní soutěže inkasuje každý tým 35 tisíc dolarů; pro Siniakovou to při standardním dělení znamená přibližně 420 tisíc korun jistých. Za titul by si přišla na zhruba 12 milionů korun.
Co turnaj nenabízí, jsou žebříčkové body. Smíšená čtyřhra nemá vlastní rankingový systém, takže ani výhra nad Djokovičem se Sabalenkovou Siniakové v žebříčku WTA nepomůže. Motivace je čistě finanční a prestižní, a v případě úřadující wimbledonské šampionky v mixu z roku 2025 i osobní. Na Wimbledonu tehdy po boku Sama Verbeeka prošla pěti zápasy až k titulu, včetně finálového dramatu 7:6, 7:6. Na US Open zatím její maximum v mixu představovalo druhé kolo z roku 2024.
Český kontext a kde sledovat
Siniaková není jedinou českou stopou v newyorském mixu. Divokou kartu do hlavní soutěže dostali také Karolína Muchová s Jakubem Menšíkem, další zajímavý český tandem, byť bez deblového pedigree Siniakové.
Zápas Siniaková / Patten proti Sabalenková / Djokovič je na programu v úterý 25. srpna v denním bloku na Arthur Ashe Stadium, který startuje v 17:00 středoevropského času. Přenos zajišťuje ESPN, všechny zápasy jsou živě v aplikaci ESPN.
Dva debloví specialisté proti dvěma singlovým ikonám, zkrácený formát a největší stadion světa. Pokud existuje zápas prvního kola, kvůli kterému stojí za to si nastavit budík, je to tenhle.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner