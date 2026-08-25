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Siniaková hladce prošla kvalifikací mixu na US Open. V dalším kole ji čeká dvojice Djokovič a Sabalenková

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Dvě výhry bez ztráty setu, shodné skóre 4:1, 4:2 v obou zápasech. Kateřina Siniaková s Henrym Pattenem jsou v hlavní soutěži.
Siniaková hladce prošla kvalifikací mixu na US Open. V dalším kole ji čeká dvojice Djokovič a Sabalenková

Siniaková hladce prošla kvalifikací mixu na US Open. V dalším kole ji čeká dvojice Djokovič a Sabalenková

Zdroj: Peter Menzel / Creative Commons / CC-BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

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