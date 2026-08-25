Na Česko se řítí další teplotní průšvih. Předpověď počasí na září vůbec není dobrá

Konec srpna přináší dlouho očekávanou úlevu od úmorných letních veder. Teploty se vracejí k běžnějším hodnotám a start školního roku bude doprovázet příjemné, pocitově již podzimní počasí. Denní maxima se očekávají v rozmezí 19 až 24 °C, což je ideální čas pro venkovní aktivity.
Noci však budou již citelně chladnější, s poklesem teplot na 10 až 13 °C, a na konci první poloviny září mohou teploměry lokálně ukázat i hodnoty pod 10 °C. Tato zdánlivá idyla má však zásadní háček.
Příjemné slunečné dny bez extrémních teplot totiž budou doprovázeny výrazným úbytkem srážek. Po přechodných deštích na konci srpna bude vláhy v krajině opět dramaticky ubývat. Český hydrometeorologický ústav očekává v prvních dvou týdnech září průměrné až podprůměrné srážkové úhrny, které budou oscilovat pouze kolem pouhých 10 mm týdně. Pro přírodu je to kriticky málo.
Mýtus o houbařském ráji versus tvrdá realita
Internetem se v těchto dnech šíří zprávy o tom, že srpnové deště nastartovaly plošnou houbařskou sezónu a lesy jsou plné hub. Realita je však zcela odlišná a mykologové varují před přehnaným optimismem.
Jedná se o vysoce lokalizované nálezy, které neodrážejí skutečný stav většiny území. Kvůli hlubokému deficitu půdní vláhy je letošní sezóna hodnocena jako jedna z nejhorších za poslední roky a zářijové sucho situaci ještě výrazně zhorší.
Co říkají odborníci z terénu?
Zkušenosti amatérských i vědeckých mykologů potvrzují, že situace v českých lesích je mimořádně vážná. „Upřímně musím říct, že letošní sezona je nejslabší a nejhorší, jakou jsem za celou dobu, co se houbám věnuji, zažila,“ popisala situaci pro Aktuálně.cz Lucie Drozdová, amatérská mykoložka vystupující pod jménem „Šumavská houbička“.
Podle jejích slov klasické hřibovité houby téměř nerostou, a pokud se nějaká výjimečně objeví, bývá malá, zaschlá a často nepoužitelná k jídlu. Pro plošné oživení podhoubí by bylo zapotřebí zcela jiného průběhu počasí.
Jan Borovička, mykolog a vědecký pracovník Geologického ústavu AV ČR, vysvětluje nezbytné podmínky: „Potřebovali bychom vysoké desítky milimetrů srážek, aby byla šance, že to s houbami něco výrazně pozitivního udělá. Nutný je takzvaný zahradnický déšť, a nikoli přívalové lijáky.“ Tyto vytrvalé a mírné srážky jsou však v aktuální předpovědi v nedohlednu.
Tichá hrozba jménem půdní sucho
Kombinace příjemných, ale slunečných dní a podprůměrných srážek má za následek další prohlubování a rozšiřování půdního sucha na většinu území České republiky. To, co lidé vnímají jako ideální počasí na výlety, je z ekologického a hydrologického hlediska negativní zprávou.
Bez vydatného a vytrvalého deště se česká krajina bude potýkat s vážným nedostatkem vláhy, který zasáhne nejen houbaře, ale především zemědělce a lesní ekosystémy. Příjemné září se tak může stát tiše postupující pohromou.
Zdroje článku: Měsíční předpověď počasí, magazin.aktualne.cz, tn.nova.cz, nespechej.cz
Autor článku: Eliška Černá