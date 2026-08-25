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Na Česko se řítí další teplotní průšvih. Předpověď počasí na září vůbec není dobrá

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Konečně se dá dýchat. Tropická vedra vystřídalo příjemné slunečné počasí, které přímo láká k procházkám. Jenže pod touto idylickou maskou se skrývá vážný problém, který tvrdě zasahuje českou krajinu.
Na Česko se řítí další teplotní průšvih. Předpověď počasí na září vůbec není dobrá

Na Česko se řítí další teplotní průšvih. Předpověď počasí na září vůbec není dobrá

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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