Nejlepší trik mého dědy: Kdo do konce srpna udělá s jahodami toto, příští rok sklidí dvojnásobek

Pamatuju si, jak jsem jako malá seděla u dědova záhonu a on mi vyprávěl, že jahody potřebují po sklizni zvláštní péči. Tehdy mi to přišlo divné – vždyť už přece odrodily, ne? Proč se s nimi ještě babrat?
Vlastní jahody pěstuju asi sedm let. První roky byly… no, řekněme průměrné. Pár misek jsme sklidili, ale nic, co by stálo za řeč. Sousedka měla vždycky plné košíky a já nechápala proč. Měla přece stejnou odrůdu, stejnou půdu, dokonce jsme je sázely ve stejném týdnu.
V srpnu se rozhoduje o příští sezoně
Loni v červenci jsem sklízela poslední jahody – už takové ty menší, co se skoro nevyplatí sbírat. Záhon vypadal unaveně, listy zežloutlé, některé s hnědými skvrnami. Chtěla jsem to nechat být, ať si rostliny odpočinou.
Pak mi ale zavolala mamka, že prochází dědovy staré deníky. A tam byla věta, která mě zasáhla: „Srpen je pro jahody důležitější než červen. Kdo teď nepracuje, příští rok hladoví.„
Začala jsem pátrat, co vlastně měl na mysli. A zjistila jsem, že jsem dělala obrovskou chybu – jahody jsem po sklizni nechávala být. Přitom právě teď, koncem léta, se rozhoduje o tom, kolik květů a plodů vyženou příští rok.
Co jsem udělala jinak
Vzala jsem nůžky a šla na to. Starší jahody, které plodily už druhým nebo třetím rokem, jsem seřízla na pět centimetrů nad zemí. Znělo to brutálně – celý ten zelený porost pryč. Ale věřila jsem dědovi.
U mladších rostlin, které jsem vysadila teprve loni na jaře, jsem postupovala opatrněji. Tam jsem odstranila jen zežloutlé, uschlé a nemocné listy. Ty zdravé, zelené jsem nechala – mladé jahody potřebují sílu na zakořenění.
Celý záhon jsem prošla rostlinu po rostlině. Trvalo mi to skoro dvě hodiny, ale cítila jsem, že dělám něco důležitého. Něco, co jsem roky zanedbávala.
Hnojení, o kterém se nemluví
Další věc, kterou jsem dřív dělala špatně: hnojila jsem na podzim klasickým hnojivem s dusíkem. Vypadalo to logicky – rostlina přece potřebuje sílu, ne?
Jenže dusík na podzim jahody mate. Začnou hnát novou zeleň místo toho, aby se připravily na zimu a tvořily květní pupeny. Je to jako kdybyste někoho budili uprostřed noci a nutili ho běhat.
Poradila jsem se v obchodě. Prodavačka mi doporučila hnojivo s draslíkem a stopovými prvky. Draslík posiluje buňky, činí rostliny odolnější vůči mrazu a pomáhá jim vytvářet základ pro příští úrodu. Aplikovala jsem ho už v září, aby se látky stihly dostat do kořenů, než začne mrznout.
Podzimní přikrývka
V říjnu přišly první mrazíky. A tady jsem v minulosti udělala další chybu – buď jsem jahody přikryla moc brzy (a pod slámou se mi spustila plíseň), nebo moc pozdě (a mráz už rostliny poškodil).
Letos jsem věděla, na co se dívat. Listy jahod mi to řekly samy – začaly měnit barvu na červenou a hnědofialovou. To je signál, že rostlina přechází do klidu a je čas ji ochránit.
Použila jsem slámu – ne tlustou vrstvu, jen tak akorát, aby půda dýchala, ale zároveň byla chráněná. Prodyšnost je klíčová, jinak pod mulčem vznikne vlhké prostředí a rostliny shnijí.
Jarní odhalení
Letos na jaře, když jsem slámu sundala, záhon byl plný silných, zdravých rostlin s pevnými listy. Během května se objevily květy – tolik, že jsem je ani nespočítala.
A pak přišla sklizeň. První jahody byly obrovské, šťavnaté, sladké. Sklízela jsem každý druhý den a pořád jich přibývalo.
Přitom to nebylo o žádných zázračných přípravcích. Jen jsem konečně dala rostlině v pravý čas to, co potřebuje. A u jahod je ten pravý čas konec léta, ne jaro.
Co jsem se naučila
Dneska vím, že jahody nejsou jen o červnové sklizni. Jsou o celém cyklu. O tom, že je seříznu, když už vypadají opotřebovaně. O tom, že je nebudu přehnojovat dusíkem. O tom, že počkám na správný signál k přikrytí.
Letos mám dvojnásobnou úrodu oproti loňsku. A to není náhoda. Je to výsledek toho, že jsem konečně pochopila, co mi děda léta říkal.
pozn. redakce: Tento příběh vychází ze skutečné události. Použité fotografie a videa mají pouze ilustrační charakter. Zažili jste něco podobného? Pošlete nám prosím svůj příběh do redakce.
Zdroje článku: nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová