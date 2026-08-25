Česká desetikoruna za 615 tisíc korun: O pohádkové hodnotě rozhoduje malá chyba z výroby

Na první pohled vypadá jako obyčejná desetikoruna, kterou bez přemýšlení vhodíte do automatu nebo necháte v misce na drobné. Jeden nenápadný detail však může její sběratelskou cenu posunout do stovek tisíc korun.
Řeč je o vzácné variantě desetikoruny z roku 1993 s takzvaným malým Kč. Jeden mimořádně zachovalý exemplář se v dubnu 2022 na Aukru vydražil za neuvěřitelných 615 000 Kč. Pokud bych podobnou minci našla doma, rozhodně bych ji nejprve porovnala s běžnou desetikorunou.
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Vzácná desetikoruna vznikla v době, kdy Česká republika zaváděla vlastní mince. V roce 1993 se desetikoruny razily
v hamburské mincovně. Při přípravě finální podoby však autor návrhu Ladislav Kozák nebyl spokojen s velikostí označení Kč a požadoval jeho úpravu. Vzácnou desetikorunu z roku 1993 prozradí především drobnější označení Kč, podle kterého se varianta odlišuje od běžných mincí. Foto: Aukro.cz
Ještě před schválením definitivní podoby bylo vyrobeno
1 000 účelových odražků. Ty měly sloužit například servisním firmám při nastavování zařízení zpracovávajících mince. Právě na nich zůstalo původní drobnější provedení Kč.
Část těchto mincí se postupně dostala mezi sběratele a některé kusy také mimo původně zamýšlené použití. Přesný počet dochovaných exemplářů dnes není spolehlivě známý.
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Samotný rok 1993 nestačí. Běžných desetikorun tohoto ročníku existuje obrovské množství a jejich hodnota se zpravidla nijak dramaticky nezvyšuje. Pozornost je potřeba zaměřit na rub mince udávající hodnotu 10 a na
motiv brněnského Petrova.
Vzácnou variantu poznáte především pokud: označení Kč je nápadně menší a subtilnější horní části písmen leží těsně u vodorovné linky u běžné varianty linka prochází písmeny přibližně jejich středem při kontrole je patrný rozdíl mezi vzácným ročníkem a běžnou desetikorunou z jiného roku
Rozdíl je při přímém porovnání poměrně dobře viditelný. Právě proto nemá smysl schovávat automaticky všechny mince s letopočtem 1993.
Přečtěte si také: Ani Maďarsko, ani Slovensko. Ty nejlepší termální lázně najdete v Česku, mají 9 bazénů s vodou až 36 °C Reálná hodnota se může lišit o stovky tisíc korun
Rekordní částka má reálný základ. Aukce ukončená 7. dubna 2022 dosáhla ceny 615 000 Kč a účastnilo se jí 36 přihazujících. Šlo ovšem o
mimořádně zachovalý exemplář v neoběhovém stavu. U mimořádně cenných desetikorun hraje zásadní roli také ověření pravosti a původu. Právě tyto údaje mohou výrazně ovlivnit výslednou sběratelskou cenu. Foto: Aukro.cz, Kapitalio.cz
Cena proto není jednotná. Dokládají to i letošní aukce. V dubnu se jeden kus prodal za 350 750 Kč plus aukční přirážku, zatímco jiný exemplář stejné varianty skončil na částce 124 000 Kč. Stav mince, původ a
ověřená pravost tak mohou výslednou cenu změnit o stovky tisíc korun.
Velkou roli hraje také
zachovalost. Měděný povrch je náchylný k poškození, oxidaci a drobným vrypům. Čištění nalezené mince proto může být velmi špatný nápad a její sběratelskou hodnotu může snížit.
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Teoreticky ano, jistotu ale nemáte. Není možné spolehlivě říct, že právě několik posledních exemplářů dnes aktivně koluje mezi lidmi. Odhady počtu dochovaných kusů se liší a velká část známých mincí už pravděpodobně skončila ve sbírkách.
Numismatik Radek Havel ostatně pravděpodobnost náhodného objevu
hodnotí velmi střízlivě:
„Samotný výskyt vzácné desetikoruny s malým Kč v peněženkách je více méně nemožný!“
Staré desetikoruny proto není od věci před utracením alespoň zběžně prohlédnout. Pravděpodobnost nálezu je sice velmi malá, ale právě u této mince ukazuje jediný nenápadný detail rozdíl mezi běžným platidlem a sběratelskou raritou.
Zdroje: Autorský text, redakce Kapitalio.cz, numismatici.cz, cnb.cz, aurea.cz, aukro.cz