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Česká desetikoruna za 615 tisíc korun: O pohádkové hodnotě rozhoduje malá chyba z výroby

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Na první pohled vypadá jako obyčejná desetikoruna, kterou bez přemýšlení vhodíte do automatu nebo necháte v misce na drobné. Jeden nenápadný detail však může její sběratelskou cenu posunout do stovek tisíc korun.
Vzácná desetikoruna z roku 1993 se prodala za 615 000 Kč. Poznáte ji podle jediného detailu

Vzácná desetikoruna z roku 1993 se prodala za 615 000 Kč. Poznáte ji podle jediného detailu

Zdroj: Kapitalio
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