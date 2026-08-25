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Máte na zahradě nádrž na vodu? Zcela se změnila pravidla. Za nedodržení nově hrozí pokuta 2 000 000 Kč

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Zakopaná nádrž na dešťovou vodu může výrazně snížit náklady na zalévání zahrady. Jenže pravidla se změnila a mnozí majitelé domů stále vycházejí z dávno neplatných informací.
Máte na zahradě nádrž na vodu? Zcela se změnila pravidla. Za nedodržení nově hrozí pokuta 2 000 000 Kč

Máte na zahradě nádrž na vodu? Zcela se změnila pravidla. Za nedodržení nově hrozí pokuta 2 000 000 Kč

Zdroj: Pexels
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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