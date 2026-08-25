Máte na zahradě nádrž na vodu? Zcela se změnila pravidla. Za nedodržení nově hrozí pokuta 2 000 000 Kč

Staré limity už neplatí
Internetové diskuse a rady od sousedů často zmiňují magickou hranici 50 metrů krychlových, pod kterou prý nádrž na vodu nevyžaduje žádné povolení. Tento údaj skutečně existoval ve stavebním zákoně platném do června 2024, ale málokdo si všíml důležitého detailu: limit se vztahoval na výšku tří metrů, nikoliv na hloubku.
Kdo si tehdy myslel, že může bez problémů vykopat jámu tři metry pod úroveň terénu a instalovat velkou podzemní nádrž, dopustil se chyby v interpretaci. Starý zákon mluvil o nadzemních parametrech.
Od července 2024 navíc platí zcela nový stavební zákon, který původní hranici 50 kubíků vůbec nepřevzal. To neznamená, že by se dříve legálně postavené nádrže automaticky staly černými stavbami – posuzují se podle pravidel platných v době jejich vzniku. Pro každého, kdo plánuje instalaci nyní, jsou ale rozhodující aktuální předpisy.
Povolení záměru nutné
Současná legislativa zavádí pojem podzemní jednoduchá stavba. Mezi ně patří podzemní objekty do 300 m² zastavěné plochy a maximálně tři metry pod úrovní terénu, pokud nejde o technickou infrastrukturu. Ministerstvo pro místní rozvoj uvádí jako typický příklad právě zakopané zásobníky na dešťovou vodu.
Je nutné přitom vědět, že kategorie jednoduchých staveb podléhá povolení záměru od stavebního úřadu.
U mimořádně rozměrných nebo hlubších nádrží se režim může zpřísnit. Rozhodující je vždy konkrétní velikost, umístění a technické provedení instalace.
Kdy se sud pod okapem stává stavbou
Nová pravidla naštěstí nezasahují do běžného využívání přenosných plastových nádob. Klasický sud umístěný pod svodem, který lze kdykoliv přemístit a neslouží jako trvalá součást stavby, povolení zpravidla nevyžaduje.
Hranice se ale stává nejasnou u větších nadzemních nádrží. Klíčové je, zda instalace vyžadovala stavební úpravy, zda je nádrž trvale připojena k rozvodům a jak velký objem pojme. Absence betonových základů sama o sobě není rozhodující – i nádrž na podkladních blocích může úřad považovat za stavební dílo.
Vodní zákon sice umožňuje zachycovat povrchové vody jednoduchými zařízeními bez souhlasu vodoprávního úřadu, ale tato výjimka se týká pouze vodohospodářských předpisů. Nenahrazuje povolení podle stavebního zákona, pokud je samotná nádrž svým provedením klasifikována jako stavba.
Kolik stojí legální cesta k vlastní nádrži
Žádost o povolení se podává u místně příslušného stavebního úřadu. Elektronicky lze využít Portál stavebníka nebo datovou schránku, případně podat dokumenty osobně v listinné podobě. Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejňuje povinné formuláře pro všechny typy záměrů podle aktuálního stavebního zákona.
K žádosti je nutné přiložit dokumentaci záměru, údaje o pozemku a technický popis řešení. Podle konkrétní lokality mohou být vyžadována také vyjádření správců inženýrských sítí nebo stanoviska dotčených orgánů státní správy.
Správní poplatek za vydání povolení jednoduché stavby činí 5 000 korun. Při elektronickém podání žádosti se poplatek snižuje o 20 %, tedy na 4 000 korun. Běžná podzemní nádrž zařazená mezi jednoduché stavby nevyžaduje kolaudační rozhodnutí, ale po dokončení musí stavebník neprodleně informovat stavební úřad a nádrž smí používat pouze k účelu uvedenému v povolení.
Kam s vodou, když se nádrž naplní
Ještě před objednáním nádrže je nutné vyřešit, kam poteče přepadová voda. Jednoduché vyvedení za plot nebo k základům sousední stavby není přípustné a může vést ke sporu i právním následkům.
Vodní zákon vyžaduje, aby byl odtok srážkové vody omezen především akumulací a následným využitím, případně vsakováním na vlastním pozemku nebo výparem. Pokud takové řešení nestačí, přichází v úvahu zadržování a řízené odvádění vody.
Občanský zákoník dává vlastníkům právo požadovat úpravu stavby, pokud z ní voda stéká na sousední pozemek. Pokud má být přepad napojen do kanalizace, vodního toku nebo zasahovat do podzemních vod, mohou být nutné další souhlasy od příslušných úřadů.
Jak vysoká pokuta hrozí za nelegální nádrž
Kdo vybuduje zakopané zásobníky bez potřebného povolení, dopouští se přestupku podle stavebního zákona. Maximální výše pokuty dosahuje až dvou milionů korun. V některých chráněných nebo nezastavěných územích může být sankce ještě přísnější.
To ovšem neznamená, že by každý majitel zahradní nádrže automaticky čelil milionové pokutě. Jde o horní hranici sazby a skutečná výše sankce závisí na okolnostech případu, rozsahu stavby a jejích dopadech na okolí.
Nepovolenou nádrž lze za splnění zákonných podmínek dodatečně povolit. Pokud ale odporuje územnímu plánu, zasahuje do ochranného pásma nebo ohrožuje sousední pozemky a stavby, může úřad nařídit její odstranění na náklady stavebníka.
Co udělat před prvním výkopem
Před objednáním nádrže je potřeba znát její přesné rozměry, hloubku umístění, způsob napojení i řešení bezpečnostního přepadu. Důležité je ověřit vedení inženýrských sítí a případná ochranná pásma, která mohou instalaci komplikovat nebo zcela znemožnit.
Nejbezpečnější cestou je ještě před zahájením výkopových prací předložit místnímu stavebnímu úřadu situační nákres, parametry nádrže a popis technického zapojení. Dodavatel může připravit potřebnou dokumentaci, ale odpovědnost za získání povolení zůstává vždy na stavebníkovi.
Investice do podzemní nádrže na dešťovou vodu se dlouhodobě vyplatí – ušetří pitnou vodu, sníží náklady na zalévání a pomůže zadržet vodu v krajině. Cesta k legální instalaci ale vyžaduje trochu trpělivosti a respekt k aktuálním předpisům.
Zdroje článku: hrot24.cz, kupi.cz, cnn.iprima.cz, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková