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Vývoj zdaleka nekončí: Ferrari chystá další vylepšení

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Ferrari postupně zavádí další a další vylepšení svého monopostu SF-26. Tým si díky tomu drží druhé místo v Poháru konstruktérů a oba piloti italské stáje dokázali vyhrát Velkou cenu. Šéf Frédéric Vasseur vyvrátil, že by tým musel kvůli rozpočtovém stropu dosavadní vývoj omezit.
Hamilton Leclerc Ferrari VC Velké Británie 2026

Hamilton Leclerc Ferrari VC Velké Británie 2026

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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