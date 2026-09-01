Vývoj zdaleka nekončí: Ferrari chystá další vylepšení

S aplikováním nových vylepšení bude Ferrari pokračovat i při domácím závodě nadcházející víkend v Monze. Tým z Maranella zde představí například menší aerodynamická vylepšení. Rozdíly výkonnosti mezi jednotlivými týmy se neuvěřitelně zmenšují, zejména na okruzích, kde nehraje hlavní roli funkce nové pohonné jednotky. Mercedes, McLaren a Ferrari se ve sprintové kvalifikaci v Zandvoortu vešli do rozmezí jedné desetiny sekundy a rozdíl mezi pole position a třetí řadou na startovním roštu se běžně pohybuje kolem tří desetin.
Právě proto mohou týmy, které plánují vylepšovat své monoposty až do samého závěru sezóny, ještě výrazně zasáhnout do boje o titul. Musí ale najít rovnováhu mezi investicemi do vývoje v aerodynamickém tunelu a projektování vozu pro rok 2026, aby se vešly do rozpočtového stropu.
Šéf Ferrari Frédéric Vasseur prozradil, že tým bude pokračovat ve svém neúnavném úsilí s vylepšováním vozu, a že s rozpočtovým stropem nemá žádné problémy.
„Náš plán spočívá v tom, že budeme tlačit na pilu až do samého konce,“ řekl Vasseur. „Máme jasnou strategii. S limitem nákladů nemáme žádný problém, držíme se plánu a budeme v tom pokračovat. Je pravda, že existují různé možnosti, jak situaci uchopit. Například McLaren přichází každé tři nebo čtyři závody s velkým balíčkem vylepšení, zatímco my se spíše snažíme něco přinést do každého závodu, i když v mnohem menším rozsahu. Z hlediska nákladů to vychází stejně.“
„Výzvou je pravděpodobně to, že monopost stále vyvíjíme, i když zbývá ještě 11 závodů. Myslím, že havárie, jako měl Max Verstappen v Zandvoortu, má z hlediska finančního stropu pro Red Bull obrovský dopad. Je těžké předvídat, kolik nehod se do konce sezóny ještě může stát.“
Mercedes za jinými týmy poněkud zaostává. Další velký balíček vylepšení přijde britské stáji až na říjnovou Velkou cenu Bahrajnu v Malajsii. Konkurenční týmy tak rapidně snižují náskok, který si Stříbrné šípy původně vytvořily.
Šéf Mercedesu Toto Wolff prohlásil, že tým nemá peníze na to, aby na voze prováděl vylepšení nad rámec toho, co je v současné době naplánováno. Domnívá se, že týmy jako Ferrari budou muset vzhledem k počtu prvků, které již zavedly, zpomalit tempo vývoje.
Vasseur nechtěl komentovat strategii Mercedesu, ale prozradil, jak se Ferrari podařilo efektivně zavést do vozu tolik vylepšení „Nechci mluvit o Mercedesu, protože tomu nerozumím, ale u McLarenu to trochu souvisí s tím, jak se vyvíjí v aerodynamickém tunelu a s výrobní kapacitou,“ řekl Francouz. „Našli jsme pro nás ideální přístup. Jeden týden jde o vylepšení mechaniky, další týden o aerodynamiku, a tak dále. Odpovídá to našim výrobním kapacitám i kapacitám aerodynamického tunelu a funguje nám to.“