Vrátí se Obi-Wan Kenobi? Ewan McGregor má dva nápady, jak ho přivést zpět

Ewan McGregor
byl tváří hraného Obi-Wana po 27 let a i jeho zásluhou je Kenobi jednou z nejoblíbenějších postav celého univerza. Naposledy jsme jej viděli v seriálu Obi-Wan Kenobi
, který vyplňuje dalších pár mezer mezi trilogiemi, ale nejvíc ze všeho vysvětluje, proč Kenobi v Nové naději
oslovuje svého bývalého nejlepšího přítele jako Dartha. Skotský herec se nijak netají tím, že by se do role mistra Jedi moc rád vrátil, a dokonce už s Davem Filonim
probral pár nápadů na bojovníkův návrat. První myšlenka, kterou s Filonim probral, byla možnost, že by se Kenobi snažil najít svého bývalého mistra.
„Bylo to hodně ledabylé, ale říkal jsem si, že na tom něco je,“ řekl McGregor v rozhovoru pro Variety. „Protože Yoda je někde jinde. Na konci Epizody III se všichni rozprchneme do čtyř nebo pěti koutů galaxie – nebo kolik má vlastně koutů – a já s ním od té doby nebyl v kontaktu. Ale někde tam je. Takže podle mě by měl vzniknout příběh, kde se ho snažím najít.“
Dává to smysl tak napůl. Seriálový Obi-Wan jasně ustavil, že největší výhodou Jediů je anonymita a život pod radarem, a titulní hrdina vypadal, že to respektuje. Navíc setrvával na Tatooine, aby malého Luka Skywalkera chránil alespoň zpovzdálí, a bylo by trochu divné, kdyby se sebral a vyrazil hledat Yodu kdovíkam. Na druhou stranu v seriálu svůj post opustil, aby zachránil Leiu, takže by nebyl problém napsat tu zápletku tak, aby dávala smysl. Zároveň ale seriál nechal Kenobiho dospět do toho rozpoložení, v jakém jej poznáme v Nové naději, takže to, co navrhovanému příběhu chybí, je pořád hlavně důvod, proč by měl vzniknout.
Druhý nápad je o něco divočejší a inspirovala jej jeho manželka Mary Elizabeth Winstead, která v seriálu Ahsoka ztvárnila Heru Syndullu. „Byl jsem nadšený, když Mary začala pracovat na Ahsoce. Napadlo mě, že třeba by z toho mohla být love story Obi-Wana a Hery.”
Zároveň ale uznal, že Hera a Obi-Wan se úplně časově nepotkávají. V seriálu Povstalci se sice jejich cesty nepřímo protnou, skrze Ezru a Maula, nicméně Kenobi už je zestárlý natolik, že připomíná svého prvního představitele, Aleca Guinnesse. Star Wars je ale sága, která se nejspíš nikdy neuzavře; dokud se bude prodávat merchandising a počítačové hry, budou se nejspíš točit i filmy a seriály, a to bez ohledu na úspěch či kvalitu. Není tedy vyloučené, že se McGregor dočká a s Obi-Wanem Kenobim se ještě potkáme.
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Zdroj: Variety