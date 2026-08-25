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Vrátí se Obi-Wan Kenobi? Ewan McGregor má dva nápady, jak ho přivést zpět

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Star Wars ještě zdaleka nekončí, nicméně přes všechny nové projekty, které se z předaleké galaxie brzy vynoří, chybí fanouškům některé zásadní postavy. Obi-Wan Kenobi například chybí Ewanu McGregorovi, jenž má pár nápadů, jak se k němu vrátit.
Vrátí se Obi-Wan Kenobi? Ewan McGregor má dva nápady, jak ho přivést zpět

Vrátí se Obi-Wan Kenobi? Ewan McGregor má dva nápady, jak ho přivést zpět

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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