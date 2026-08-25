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Jak sportovci jako Vondroušová či Souček přicházejí o desítky milionů z prize money. Vysvětluje jejich daňový poradce

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Ze sta milionů korun wimbledonské prize money zbude českému tenistovi podle modelového výpočtu zhruba 53 milionů. Rozhodující přitom není sazba daně, ale papíry připravené ještě před turnajem.
Jak sportovci jako Vondroušová či Souček přicházejí o desítky milionů z prize money. Vysvětluje jejich daňový poradce

Jak sportovci jako Vondroušová či Souček přicházejí o desítky milionů z prize money. Vysvětluje jejich daňový poradce

Zdroj: Český olympijský tým
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

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