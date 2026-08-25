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Kinobox Daily: Rebelové slaví 25 let. Vraťte se s nimi do šedesátek plných hitů a prvních lásek

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Filip Renč měl za sebou výrazný režijní debut Requiem pro panenku i méně známý thriller Válka barev, když se pustil úplně jiným směrem. S muzikálem Rebelové se rozhodl vyprávět slunečný příběh první lásky a chytlavých retro hitů na pozadí srpna 1968 – a právě z kontrastu bezstarostného léta a blížící se okupace vznikl jeden z jeho největších diváckých úspěchů.
Kinobox Daily: Rebelové slaví 25 let. Vraťte se s nimi do šedesátek plných hitů a prvních lásek

Kinobox Daily: Rebelové slaví 25 let. Vraťte se s nimi do šedesátek plných hitů a prvních lásek

Zdroj: Kinobox.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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