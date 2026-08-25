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Frustrovaný Hamilton po VC Nizozemska přiznává chybu

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Lewis Hamilton po VC Nizozemska přiznal, že jeho výroky vůči Ferrari ohledně strategie nebyly na místě. Sedminásobný mistr světa na Instagramu převzal odpovědnost a slíbil zlepšení. Čtvrté místo v závodě ho stálo druhou pozici v šampionátu, přesto věří, že se tým vydává správným směrem a boj zdaleka nekončí.
Frustrovaný Hamilton po VC Nizozemska přiznává chybu

Frustrovaný Hamilton po VC Nizozemska přiznává chybu

Zdroj: SvětFormule.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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