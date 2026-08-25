Frustrovaný Hamilton po VC Nizozemska přiznává chybu

Lewis Hamilton převzal odpovědnost a slíbil, že se polepší, poté co se zamyslel nad svými výpady vůči Ferrari během Velké ceny Nizozemska i po jejím skončení.
Brit působil v Zandvoortu po dojezdu na čtvrtém místě frustrovaně a tvrdil, že mu strategie Ferrari připravila o místo na stupních vítězů, protože v polovině závodu ztratil čas za svým týmovým kolegou Charlesem Leclercem.
Hamilton, který měl čerstvější pneumatiky, se bez problémů přiblížil k sesterskému vozu. Leclercovi bylo zpočátku nařízeno zajet do boxů na konci kola, ale zůstal na trati ještě jedno kolo, načež sedminásobný šampion poznamenal, že ty dvě ztracená kola byly skvělým způsobem, jak promarnit čas – „dobrá práce“.
Po závodě porovnal zdržení, které mu bránilo v pokračování útoku na Mercedes, kde George Russell okamžitě uposlechl týmové rozkazy a v závěru závodu po VSC pustil zpět Andreu Kimiho Antonelliho na druhé místo, a měl pocit, že kdyby ho nezadrželi za Monačanem, dokázal by Russella předjet a obsadit třetí místo.
Čtvrté místo, které nakonec obsadil, stálo Hamiltona druhé místo v hodnocení jezdců, protože Russell se dostal před něj díky počet bodů za vítězství (dvě vítězství proti jednomu), přičemž oba jezdci měli shodně 183 bodů, 59 bodů za Antonellim, který během víkendu ve sprintu i hlavním závodě zvýšil svůj náskok před Ferrari o devět bodů.
V pondělí po závodě se Hamilton vyjádřil na sociálních sítích a vysvětlil, že si poslechl své komentáře z rádia i z televizních rozhovorů a že to, co bylo prezentováno, nebyla jeho nejlepší stránka a že za své činy přebírá zodpovědnost, i když se zdržel formální omluvy týmu.
„Byl to náročný víkend, ale odjíždíme s cennými body pro tým a s náznaky, že se vydáváme správným směrem,“ napsal na Instagramu.
„Jsem nesmírně hrdý na všechny v továrně, kteří neustále přicházejí s vylepšeními, hledají způsoby, jak zvýšit výkon, a posouvají nás vpřed. Týmu na okruhu děkuji. Vaše odhodlání a úsilí nikdy nezůstávají bez povšimnutí. Stále máme co zlepšovat, zejména v jednom kole, ale budeme dál makat, učit se a společně se zlepšovat.“
„Poslechl jsem si některé ze svých komentářů z rádia a televize. V zápalu boje se může projevit frustrace, zvláště když vám na tom záleží tak moc jako mně. Ale to nebyla ta nejlepší verze mě samého. Beru za to odpovědnost a budu se zlepšovat. Ta vášeň pramení z víry v tento tým, v lidi v něm a v to, co společně budujeme. Směr je jasný. Víra je tu. A boj rozhodně stále pokračuje. Děkuji vám, že stojíte při nás a při mně. Budeme dál budovat, dál se snažit a dál bojovat. Blížíme se.“